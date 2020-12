OL : Lyon peut battre le PSG, Nabil Djellit mise sa paie

Dans : OL.

Dimanche soir, le PSG reçoit l'OL dans un match au sommet de la Ligue 1. Si Paris est le grand favori, Nabil Djellit a de nombreux arguments en faveur d'une victoire de Lyon.

La dernière fois que le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais se sont affrontés, c’était en finale de la Coupe de la Ligue le 31 juillet dernier, et le PSG avait réussi à s’imposer après l’épreuve des tirs au but. Les deux clubs avaient ensuite pris la route de Lisbonne pour le Final 8 de la Ligue des champions avec les résultats que l’on connaît. Dimanche soir, retour à notre bonne vieille Ligue 1 avec encore un très gros enjeu sportif, puisqu’en cas de victoire de l’OL au Parc des Princes, et aussi incroyable que cela puisse paraître, Lyon passera devant Paris au classement. Ce sont deux formations en forme qui s’affronteront, l’équipe de Rudi Garcia n’ayant plus perdu en Ligue 1 depuis septembre, tandis que le PSG s’est brillamment qualifié pour les 16es de finale de la Ligue des champions.

Sur le papier, l’équipe de Thomas Tuchel paraît intouchable, mais pour Nabil Djellit, l’Olympique Lyonnais a les armes pour s’imposer au Parc des Princes dans cette rencontre au sommet. « Déjà, il est nécessaire et essentiel que Memphis Depay soit là. Mais oui l’OL peut battre le PSG dimanche soir au Parc des Princes. Pour moi, sur un match c’est possible, car cette équipe lyonnaise n’a jamais eu peur, et c’est l’une des seules, du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont déjà accroché et même battu ceux du PSG. De plus, même si je l’ai beaucoup critiqué, ce que fait Rudi Garcia actuellement est plutôt cohérent, il a trouvé son équipe, son milieu de terrain est agressif et joue bien au ballon, il peut mettre en difficulté ce Paris Saint-Germain. A Lyon devant il y a de la qualité, ça va vite sur les côtés, les latéraux du PSG moi je veux les voir face à des joueurs comme Toko-Ekambi ou Kadewere, Depay est un joueur ++ capable de casser les reins à n’importe quel défenseur. Et surtout je pense que le Paris Saint-Germain n’est pas forcément une grande équipe, et je vais peut-être choquer, et cette équipe a du mal face aux formations qui jouent bien, comme Leipzig, ou des collectifs comme l’OL. Oui elle a un grand joueur qui s’appelle Neymar, oui elle a récupéré Verratti, oui elle sera le favori de ce match contre Lyon, mais pour moi l’OL peut battre le PSG », prévient le journaliste de L’Equipe, qui estime cependant que si Memphis Depay est forfait pour cette rencontre alors Lyon aura clairement un énorme handicap.