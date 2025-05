OL ‍: Pierre Ménès sent venir une très mauvaise surprise

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Septième de Ligue 1 avant la dernière journée de Championnat, l'Olympique Lyonnais est dans le coeur d'un ouragan dont on ne sait pas quand il se terminera. John Textor inquiète tout le monde.

La saison 2024-2025 s'achèvera samedi prochain à 23h après un ultime match au Groupama Stadium contre Angers. Même si un scénario de rêve peut permettre à l'OL de décrocher une quatrième place synonyme de jouer les qualifications pour la Ligue des champions, la formation de Paulo Fonseca se contentera d'un ticket pour l'Europa League, pas encore assuré. Pendant que John Textor demande aux supporters de ne pas lire la presse et de lui faire confiance, ce qui ne semble plus être le cas à en lire les réseaux sociaux, l'avenir de l'Olympique Lyonnais inquiète de plus en plus et l'ombre d'une rétrogradation par la DNCG est de plus en plus menaçant pour le septuple Champion de France. Tandis que les changements à la direction du club se multiplient, Pierre Ménès est très inquiet et ne voit pas comment l'OL peut se sortir d'une situation très compliquée.

L'OL en grand danger ?

L’OL en Ligue 2, TikTok au secours de Textor https://t.co/CTy87h2V5Y — Foot01.com (@Foot01_com) May 12, 2025

L'ancien consultant vedette de Canal+, qui gère maintenant sa chaîne sur YT, est très inquiet pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais dans sa version John Textor. « La situation financière de l’OL est désastreuse, malgré les pathétiques gesticulations de Textor pour nous expliquer qu’on est tous des c... et qu’il y a que lui qui a compris comment ça marchait. Je pense qu’on n’est pas à l'abri d’une très très mauvaise surprise avec l’OL à moins de dépecer l’équipe en vendant les bijoux de famille », prévient Pierre Ménès dans un message qui ne va pas rassurer les supporters de l'Olympique Lyonnais. Tandis que le flou total entoure les exigences de la DNCG concernant le club propriété d'Eagle Football Group, John Textor n'est à priori pas plus inquiet que cela. On saura rapidement ce qu'il en est, puisque les clubs de Ligue 1 vont se succéder devant les gendarmes financiers du football dès que la saison sera terminée.