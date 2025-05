L’OL en Ligue 2, TikTok au secours de Textor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Interpellé en marge du match à Monaco sur la santé financière de l’Olympique Lyonnais, John Textor s’est montré très rassurant, expliquant que les informations dans les médias n’avaient rien de vrai.

Les bonnes nouvelles se font rares pour les supporters lyonnais. A tel point que même la mauvaise passe sportive et la très probable absence du Top4 en fin de saison n’est pas ce qui les inquiètent le plus. La santé financière de l’OL est préoccupante, car en quelques semaines, l’UEFA et la FIFA ont tapé sur les doigts du comptable du club, tandis que la DNCG menace toujours Lyon d’une rétrogradation en Ligue 2. Et les informations parues ces derniers temps n’aident pas à la sérénité, puisqu’aucune rentrée d’argent annoncée n’a eu lieu, tout comme la qualification en Ligue des Champions qui devait annoncer des lendemains meilleurs. Plusieurs spécialistes ont assuré ainsi que, en l’état actuel, l’OL allait se voir annoncer une relégation en Ligue 2 en première instance par la DNCG. Car en plus de la balance négative et d’un manque de liquidité, des retards de paiement ont été dénoncés, que ce soit avec les prestataires ou les anciens entraineurs comme Pierre Sage.

WOOO LES LYONNAIS SORTENT LA SULFATEUSE !!



"JT (JOHN TEXTOR) QUAND TU PARLAIS DE BOURSE ON NE PENSAIT PAS À CELLES DE NASSER"@papacrevette#ASMOL #Ligue1 pic.twitter.com/8JmJ2ZXjA7 — Météo Foot Maps Infos & Stats (@MeteoFootMaps) May 10, 2025

Malgré cette situation compliquée, il ne faut pas compter sur John Textor pour perdre son optimisme à l’américaine. Le businessman a répondu aux interrogations d’un supporter en marge du match de l’OL à Monaco ce week-end. Et il a pris avec une dose de rigolade les rumeurs sur les difficultés financières de son club, dans une vidéo publiée par un fan sur Tiktok. « Pas de souci, ne t’inquiète pas, on a l’argent. J’ai investi 293 millions d’euros depuis le rachat du club, tu crois que je vais lâcher l’affaire parce qu’ils nous en demandent 50 ? Ne t’inquiète pas, tout va bien. Arrête de lire la presse », a assuré John Textor, d’une confiance absolue dans ce dossier.

Petite précision toutefois, l’Américain n’a pas investi un centime dans le rachat de l’OL, mais sa holding a contracté des prêts pour financer les investissements nécessaires au rachat, et ce sont les organismes et fonds qui ont fourni l’argent qui risquent de réagir en cas de décision contraire dans les instances. Mais pour le moment, John Textor n’enlève toujours pas son chapeau de cow-boy et assure que tout est sous contrôle à Lyon.