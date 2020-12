OL : Pierre Ménès déchainé sur le cas Lucas Paqueta

Dans : OL.

Transféré pour 20ME de l'AC Milan à l'Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta démontre toutes ses qualités et Pierre Ménès fait du joueur brésilien l'énorme coup du mercato.

En faisant signer Lucas Paqueta, Jean-Michel Aulas et Juninho ont suscité plus d'interrogations que d'enthousiasme lors du dernier mercato, le milieu de terrain brésilien sortant d'une saison ratée avec l'AC Milan, où il était arrivé en janvier 2019. Mais depuis quelques matchs, Lucas Paqueta confirme qu'il fallait peut-être un peu de patience, car c'est une évidence son apport au jeu lyonnais est énorme, comme on l'a encore vu dimanche soir lors de la victoire de l'OL au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Désigné meilleur joueur du match par L'Equipe, Lucas Paqueta n'est pas pour rien dans le retour de Lyon vers les sommets du classement de la Ligue 1. Et pour Pierre Ménès il y a de quoi être très optimiste pour l'Olympique Lyonnais si tout l'équipe de Rudi Garcia se met au diapason de l'international brésilien.

Dans Pierrot Face Cam, Pierre Ménès a dit tout le bien qu'il pensait de Lucas Paqueta. « Pourquoi l’AC Milan a laissé filer Paqueta ? C’est ça le foot, tu as des clubs qui te conviennent, un style de jeu qui te convient, des coéquipiers avec lesquels tu as une connexion, et il y en a avec qui tu n’en as pas. Après, il y a la vie privée, peut-être que tu n’es pas heureux dans un endroit et que tu es heureux dans un autre. On ne peut pas savoir, mais en tout cas c’est un sacré beau joueur parce qu’il allie une grosse activité avec une finesse technique assez étonnante. Lui il a largement le niveau pour jouer dans le camp d’en face (PSG) », explique le consultant de Canal+. Il n'est pas certain que Jean-Michel Aulas validera le transfert de Lucas Paqueta au Paris Saint-Germain, surtout au moment où l'Olympique Lyonnais peut rêver plus grand.