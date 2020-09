OL : Pierre Ménès pleure de rire, Lyon défie Paris

Dans : OL.

Pierre Ménès en est convaincu, l’OL n’a pas les moyens d’être sacré champion de France. Doubler le PSG s’annonce comme une mission impossible.

L’OL et ses supporters rêvent de faire tomber le PSG dans la course au titre. Une tâche qui s’annonce plus que difficile même si rien n’est jamais impossible. Le défenseur lyonnais, Marçal, l’a évoqué la semaine passée. Le Brésilien et ses coéquipiers veulent profiter de leur absence de Coupe d’Europe pour préparer au mieux les matches de championnat. Le premier des 38 chapitres de la saison est positif, une première victoire contre Dijon (2e journée, 4-1) pour faire le plein de confiance pour la suite. Les ambitions sont présentes mais Pierre Ménès a mis fin aux espoirs des fans rhodaniens.

Le journaliste star de Canal + ne voit pas l’OL mettre fin au règne du PSG en France. Et ce n’est pas le carton des hommes de Rudi Garcia contre les Dijonnais qui va lui faire dire le contraire. « On ne va pas s’enflammer parce que Lyon a mis 4 buts à Dijon, dont deux penalties. On se souvient que l’année dernière, après leur victoire inaugurale à Monaco (3-0), puis leur carton sur Angers (6-0), on disait déjà que Lyon jouait le titre et on a vu ce que ça a donné. De toute façon, je ne pas une nouvelle fois que le PSG ait de rival pour le titre », a-t-il déclaré dans sa pastille numérique. Néanmoins, rien n'interdit l'ambition à Lyon, où le but est premier est tout de même de retourner sur le podium.