OL : Pierre Ménès est sans pitié avec le roi Lyon

Sans ses deux stars du milieu de terrain au coup d'envoi, les Lyonnais ont été en difficulté face à Bordeaux vendredi soir.

Longtemps bousculé, notamment en deuxième période, l'Olympique Lyonnais a finalement trouvé la faille dans les dernières secondes face aux Girondins de Bordeaux vendredi soir (2-1). Avec un milieu composé de Bruno Guimarães, Thiago Mendes et Maxence Caqueret, les hommes de Rudi Garcia ont été dominé dans l'entre-jeu, notamment par une grosse performance de Yacine Adli. Sans Lucas Paquetà et Houssem Aouar qui ont démarré la rencontre sur le banc, l'OL a dû s'en remettre à un exploit personnel de Léo Dubois pour arracher la victoire. Un scénario qui ressemble à une victoire de champion selon Jonatan MacHardy. Un avis pas forcément partagé par tous les observateurs. Pour Pierre Ménès, les récentes prestations des Gones sont loin d'être enthousiasmantes.

« L’OL a décroché une victoire plus que chanceuse face à une belle équipe de Bordeaux. Les Lyonnais se sont montrés très en-deçà de leur niveau, individuellement et collectivement. J’ai un peu la même réaction qu’après la défaite contre Metz : le milieu rhodanien sans Aouar ni Paqueta est trop monocorde. Guimaraes, Caqueret et Mendes ne sont pas capables de faire vivre le ballon offensivement. Le but de la victoire lui, est venu de nulle part. Un nulle part qui s’appelle Dubois, auteur d’une frappe absolument invraisemblable dans les arrêts de jeu, sans angle et dans la lucarne opposée. Un but exceptionnel qui, sur le plan comptable, permet à Lyon de reprendre la tête du classement en attendant les matchs de Lille et de Paris. Mais il n’empêche que les deux dernières sorties à domicile des lyonnais ne sont guère reluisantes » a écrit le journaliste sur son blog. Quoiqu'il en soit, l'OL est toujours dans la course au titre, et leur prochaine rencontre à domicile s'annonce plus abordable face à Strasbourg, samedi prochain.