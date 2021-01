OL : Lyon champion ? MacHardy sent l'odeur du titre

Dans : OL.

En arrachant la victoire contre Bordeaux, l'Olympique Lyonnais a repris son rythme de croisière en Ligue 1. Et si le titre était au bout de cette saison 2020-2021 ?

Une semaine après leur triomphe dans le derby contre l’AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard, les joueurs lyonnais savaient qu’ils devaient s’imposer contre Bordeaux pour confirmer qu’ils étaient réellement des prétendants au titre de champion de France. Et face à une formation girondine en net regain de forme, Anthony Lopes et ses coéquipiers ont bataillé ferme et ont finalement arraché la victoire et les trois points dans les ultimes secondes du match, grâce à un but génial ou chanceux de Léo Dubois. Pour certains, cela s’apparente peut-être à ce que l’on appelle la chance du champion. Ce n’est pas loin d’être l’avis de Jonatan MacHardy, qui ne crie pas victoire trop vite pour l’Olympique Lyonnais, on est encore loin de la fin du championnat de Ligue 1, mais qui voit quand même quelques signes positifs pour l’OL.

Sur RMC, le consultant a fait part de son sentiment au lendemain de ce précieux succès qui permet à Lyon de se repositionner en haut de la Ligue 1. « La victoire lyonnaise contre Bordeaux c’est une victoire de prétendant au titre, je ne vais pas aller jusqu’à dire une victoire de champion, mais Lyon n’a pas forcément bien joué, Lyon s’en est remis à ses individualités et au final ça fait trois points. On ne va pas dire que c’est mérité, mais ces trois points-là vont peser lourd dans la course au titre », a reconnu Jonatan MacHardy, qui a un feeling très positif pour le club de Jean-Michel Aulas, et cela même si pour pas mal d'observateurs du football le Paris Saint-Germain est forcément toujours le grandissime favori cette saison. A Rudi Garcia et ses joueurs de réussir ce qui serait un énorme exploit.