OL : Pierre Ménès balance sur la victoire de Lyon

Dans : OL.

Dimanche, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le chemin du succès à l’occasion de son déplacement à Strasbourg lors de la septième journée de Ligue 1 (2-3).

Les hommes de Rudi Garcia, hyper réalistes en première mi-temps, se sont tout de même faits peur après le repos. Mais malgré une défense loin d’être souveraine dans les ultimes instants de la partie, l’OL est reparti d’Alsace avec les trois points en poche. Une victoire davantage acquise grâce à la faiblesse tactique de l’adversaire que grâce au talent des partenaires de Memphis Depay selon Pierre Ménès. Sur son blog, le journaliste de Canal Plus a notamment pointé du doigt le suicide tactique de Thierry Laurey, à côté de la plaque au niveau de sa composition d’équipe dimanche après-midi.

« Strasbourg-Lyon a offert un bon spectacle. Côté alsacien, il a aussi commencé par un suicide tactique de Laurey avec cette compo à 8 joueurs à vocation défensive et un pressing très haut. Ce qui a donné ce résultat absurde d’une équipe ultra-défensive à domicile qui se fait contrer deux fois dans les 30 premières minutes. À la mi-temps, Lyon menait même 3-0 avec trois passes décisives de Memphis, qui semble revenir à un très bon niveau. Comme un aveu d’impuissance ou d’erreur, Laurey a fait rentrer Diallo à la place d’un latéral avant même la mi-temps. L’ancien Messin a aussitôt réduit le score puis Aholou a ramené le Racing à un but de l’OL avant l’heure de jeu, avec une équipe qui mettait beaucoup plus d’allant dans son jeu. Est-ce que ce sont les joueurs qui se sont pris en main ? Est-ce le changement tactique offensif qui a permis d’ouvrir des brèches ? Toujours est-il que depuis 18 mois, je serine qu’à chaque fois que Strasbourg commence un match avec une seule pointe, il le perd systématiquement. Pour Lyon, la première mi-temps a été très bonne, la seconde beaucoup plus pénible. Maintenant vu le début de saison des Gones, ils s’en contenteront largement » a commenté Pierre Ménès, particulièrement emballé par cette rencontre mais pour qui la victoire de l’Olympique Lyonnais a grandement été facilitée par le sabordage tactique de Thierry Laurey à l’occasion de ce match à La Meinau.