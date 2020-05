OL : Pierre Ménès attaque Houllier et Aulas à la gorge

Dans : OL.

Face aux interventions incessantes du président de l'Olympique Lyonnais, et ensuite de son conseiller, Pierre Ménès est sorti de ses gonds et a brutalement réagi.

Vendredi, invité d’OLTV, Gérard Houllier a laissé entendre que certains dirigeants de Ligue 1, et notamment le duo Al-Khelaifi-Eyraud, s’étaient entendus sur le dos de l’Olympique Lyonnais pour faire finir la saison de Ligue 1 brutalement. Face à cette attaque du conseiller de Jean-Michel Aulas, et aux messages quotidiens de ce dernier pour contester le choix de la Ligue de Football Professionnel, Pierre Ménès estime que trop c’est trop et qu’il serait bon que du côté de l’OL on se taise un peu sur ce thème. Le consultant de Canal+ estime que les dirigeants lyonnais dépassent les bornes et il tape fort sur le duo Houllier-Aulas.

« Déjà, j’ai envie de dire un truc, c’est que c’est moche de vieillir. L’axe PSG-OM il fallait quand même y penser, c’est une trouvaille, c’est costaud de penser à ça. En être réduit à parler de complot pour justifier l’arrêt du championnat qui est, encore une fois, jusqu’à preuve du contraire, une décision gouvernementale, cela me paraît fou. Comme cela me paraît fou de penser que les présidents ont pu influencer Edouard Philippe. Voilà, je suis peut-être naïf, mais je n’y crois pas. Il y a déjà Jean-Michel Aulas qui nous fatigue avec ses 5 tweets par jour, si Gérard Houllier s’y met. On n’a pas encore entendu Rudi Garcia, grâce lui soit rendue », a lancé, dans PierrotFaceCam, un Pierre Ménès sans pitié avec l’Olympique Lyonnais et qui n'en peut plus de la communication permanente du patron de l'OL et de son conseiller.