OL : Peter Bosz raccourcit les vacances de 4 joueurs !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pour remettre l'OL dans le bain, Peter Bosz a décidé d'imposer un retour collectif qui se fera plus tôt que prévu pour certains joueurs.

Peter Bosz ne l’a pas caché, il a été très déçu par la première saison de son équipe à l’Olympique Lyonnais. Dès son arrivée, l’entraineur néerlandais n’a pas vraiment senti le répondu désiré par ses joueurs, notamment sur le plan physique et tactique. Résultat, la saison de l’OL a connu des hauts et des bas, mais le verdict final est sans appel avec une 8e place qui fait très mauvais genre.

Reprise le 2 juillet pour l'OL

Peter Bosz a conservé la confiance de ses dirigeants, et va donc avoir l’envie de la rendre, lui qui rêve de ramener un titre aux Lyonnais. Pour cela, Jean-Michel Aulas compte lui offrir un mercato de premier choix, mais le technicien passé par l’Ajax a décidé aussi de serrer la vis. En effet, la reprise a été certes repoussée d’un jour, puisqu’elle se fera le samedi 2 juillet, mais la condition fixée démontre que l’heure n’est plus à la rigolade. En effet, absolument tous les joueurs de l’effectif sont concernés par cette date.

Peter Bosz veut avoir tout le monde sous la main d’entrée de jeu, et cela veut dire des vacances plus courtes pour les internationaux. Plusieurs joueurs lyonnais sont actuellement sollicités, et c’est le cas des espoirs Maxence Caqueret, Malo Gusto et Castello Lukeba, qui n’auront donc droit à qu’à trois semaines de vacances pour régénérer les batteries. Un laps de temps pas beaucoup plus long pour Karl Toko-Ekambi, en forme avec le Cameroun, et qui va vite devoir regagner Lyon pour montrer qu’il a bien l’intention d’apporter sa pierre à l’édifice la saison prochaine.

Un match amical face à Anderlecht de prévu

La préparation débutera véritablement le 4 juillet, après les tests et un match amical a déjà été annoncé face à Anderlecht, le 16 juillet à Bruxelles. Un programme qui va progressivement se remplir avant le début des choses sérieuses, avec la reprise du championnat de France le 6 ou 7 août.