OL : Peter Bosz peut zapper son chouchou, Lopes se régale

Par Alexis Rose

À la recherche d’un nouveau gardien de but lors du dernier mercato estival, l’Olympique Lyonnais de Peter Bosz avait failli recruter André Onana. En vain...

Pour mettre sa philosophie et son projet de jeu en place, Peter Bosz avait plusieurs désirs lors du dernier marché des transferts. S’il a eu gain de cause sur certains dossiers, comme avec Shaqiri, Boateng ou Emerson, l’entraîneur néerlandais n’a pas réussi à recruter un nouveau gardien de but. Pourtant, Jean-Michel Aulas a fait tout son possible pour attirer André Onana dans ses filets. Durant l’été, l’OL avait même trouvé un terrain d’entente avec l’Ajax Amsterdam, tout en étant très proche d’un accord avec l'international camerounais. Mais à cause d’un trop grand nombre d'intermédiaires, le deal n’avait pas pu se faire.

Onana à l’Inter Milan

Juste une partie remise sachant que le portier de 25 ans sera libre de tout en contrat en juin prochain ? Pas vraiment. Car si Onana refuse toujours de prolonger son bail à l’Ajax, un club où il a brillé sous les ordres de Bosz avant de tomber pour dopage, c’est parce qu’il sait qu’il va sortir par la grande porte d’Amsterdam. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Onana va poursuivre sa carrière à l’Inter Milan à partir de la saison prochaine. D’après le journaliste italien, il rejoindra effectivement le club italien pour concurrencer Samir Handanovic.

Pas grave, Lyon a Lopes

Autant dire que l’OL peut d’ores et déjà dire adieu à Onana, qui pourra reprendre la compétition le 4 novembre prochain après sa suspension. Quoi qu’il en soit, Lyon va se remettre de cet échec, puisque pour le moment, Anthony Lopes réalise une énorme saison dans la cage des Gones. De retour à son meilleur niveau après une dernière saison compliquée, l'international portugais a déjà rapporté de précieux points à son équipe en Ligue 1. De quoi faire oublier Onana une bonne fois pour toutes.