OL : La piste André Onana brutalement relancée par Aulas !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique Lyonnais a expliqué en conférence de presse qu'André Onana pourrait rejoindre l'OL d'ici la fin du mercato, l'offre étant toujours ouverte pour le gardien de but de l'Ajax Amsterdam.

Cela avait été le dossier numéro 1 du mercato lyonnais, et Peter Bosz l’avait lui-même réclamé auprès des dirigeants de l’OL, André Onana avait été proche de signer avec le club rhodanien, le portier ayant rapidement donné un accord verbal à la formation de Ligue 1. Après avoir mis du temps à trouver un accord avec les dirigeants de l’Ajax Amsterdam, l’Olympique Lyonnais avait finalement appris avec surprise qu’Onana ne voulait plus signer à Lyon. Libre dans moins d’un an, mais suspendu jusqu’en novembre pour dopage, André Onana avait visiblement décidé d’attendre d’autres offres, ou même de rester avec le club néerlandais histoire de pouvoir prendre une prime à la signature l’été prochain.

Notre gardien Anthony Lopes a disputé ce dimanche son 380ème match sous le maillot lyonnais 🔴🔵



Il égale ainsi la Légende Angel Rambert et le rejoint à la 8ème place du classement des joueurs les plus capés de l'Olympique Lyonnais 🙌 pic.twitter.com/NLtAaBLp4S — Olympique Lyonnais (@OL) August 22, 2021

Cependant, et contre toute attente, en marge de la présentation d’Emerson et de Shaqiri, Jean-Michel Aulas a ouvertement fait savoir que l’offre transmise à André Onana était toujours d’actualité. « Onana était une opportunité, on a tout fait pour le faire signer. Mais pour l’instant, il ne va rien se passer pour lui puisqu’aucun autre club n’a accepté de payer un transfert. Alors sait on jamais, peut-être que ce dossier va revenir au dernier moment parce qu’on a toujours un accord avec l’Ajax Amsterdam et qu’on était aussi très proche de trouver un accord avec Onana », a précisé le président de l’Olympique Lyonnais. En effet, si les agents du portier international camerounais attendaient des offres de l’Inter ou d’Arsenal, elles ne sont pour l’instant pas arrivées. Anthony Lopes pourrait donc voir débarquer un concurrent dans les dernières minutes du mercato, alors qu’il pensait peut-être que les choses étaient réglées.