OL : Peter Bosz expulsé de Lyon, Caçapa le remplace !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La carrière lyonnaise de Peter Bosz n'aura donc pas survécu au match nul contre Toulouse et aux critiques d'Alexandre Lacazette. L'entraîneur néerlandais de l'OL a été informé de son limogeage.

Un peu plus de 16 mois après être arrivé à l’OL en suscitant d’énormes espoirs auprès des supporters, Peter Bosz a finalement rejoint la longue liste des techniciens qui depuis quelques saisons n’arrivent pas à s’installer sur le banc d’entraîneur de Lyon au Groupama Stadium. Après un début de saison flatteur, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont peu à peu sombré dans la médiocrité, avec quatre défaites consécutives, et un nul contre le TFC qui a visiblement été un électrochoc. Mis en cause par son capitaine, Peter Bosz a donc joué le rôle de fusible. Finalement, le président de l'Olympique Lyonnais a fait l'inverse de ce qu'il avait dit ces derniers jours, à savoir sacrifier son entraîneur.

Bosz quitte Lyon, Caçapa le remplace

Le foot, c’est notre passion, l’OL, c’est toute notre vie. J’ai échangé avec nos joueurs, j’ai transmis toute votre énergie car je sais que nous avons tous envie de la même chose : retrouver le goût de la victoire ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 6, 2022

Car si vendredi soir, Jean-Michel Aulas a discuté pendant 30 minutes avec son coach, plusieurs sources annoncent que samedi une réunion des dirigeants de l’Olympique Lyonnais a conclu qu’il fallait désormais limoger sans tarder le technicien, sans même attendre la pause liée au Mondial ou la vente d’OL Groupe à John Textor. Pour remplacer Peter Bosz, qui ne sera pas lundi à la reprise de l’entraînement au Groupama Training Center pour préparer le déplacement à Rennes, c’est Claudio Capaça, l’ancien joueur lyonnais, qui a les diplômes qu’il faut, qui sera aux commandes du groupe lyonnais. Afin de travailler dans le calme, cette première séance après le licenciement de Peter Bosz aura lieu à huis clos, l'OL voulant retrouver ses esprits en ces moments difficiles.