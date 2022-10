OL : Lacazette agresse Bosz, un entraîneur français arrive

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'ère Peter Bosz va s'achever rapidement à Lyon, et les langues commencent à se délier concernant la séquence qui a poussé Jean-Michel Aulas a subitement se décider. Pour le remplacer, l'OL reviendra aux bases.

Le nul concédé par l’Olympique Lyonnais vendredi soir contre Toulouse risque bien d’être la dernière sortie officielle de Peter Bosz en tant qu’entraîneur du club rhodanien. Car selon différentes sources, l’avenir du technicien néerlandais s’est joué dans les couloirs du Groupama Stadium et ce dernier a bien compris qu’il avait été lâché. Car visiblement, les propos d’Alexandre Lacazette sur Prime Vidéo, l’attaquant vedette de l’OL remettant en cause les choix tactiques de son coach, n’ont pas été appréciés par Peter Bosz, qui l’a directement fait savoir à l’ancien joueur d’Arsenal. « Bosz y a vu une forme de trahison de la part d’un homme à qui il a donné le brassard (…) L’échange n’a pas duré bien longtemps, même pas 10 secondes, mais Bosz en avait gros sur le coeur, ne comprenant pas qu’avec son expérience, Lacazette puisse l’attaquer frontalement », explique, dans L’Equipe, Hervé Penot. Et cet échange a forcément fait cogiter les dirigeants lyonnais.

L'OL installe Claudio Caçapa en attendant un coach

Le foot, c’est notre passion, l’OL, c’est toute notre vie. J’ai échangé avec nos joueurs, j’ai transmis toute votre énergie car je sais que nous avons tous envie de la même chose : retrouver le goût de la victoire ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) October 6, 2022

Ce dimanche est un jour de repos du côté du Groupama Stadium, les joueurs de l’OL étant attendus lundi pour la reprise de l’entraînement, et les choses pourraient brutalement s’accélérer afin qu’une décision soit prise dans les prochaines heures afin de préparer au mieux le déplacement du week-end prochain à Rennes. Pour le quotidien sportif, c’est Claudio Caçapa qui devrait remplacer de toute urgence Peter Bosz au moins jusqu’à l’officialisation de la vente du club par Jean-Michel Aulas à John Textor, toujours prévue le 21 octobre. Et c’est une évidence, l’homme d’affaires américain sera consulté sur ce choix qui concerne également l’avenir de son futur club. Selon le quotidien sportif et Le Progrès, si le nom de Laurent Blanc est évoqué à chaque fois, d’autres pistes circulent avec toutes un point commun, à savoir que l’OL veut revenir à un technicien français, les expériences Sylvinho et Peter Bosz n’ayant pas été payantes. En attendant, le patron de l'Olympique Lyonnais est d'un silence absolu depuis vendredi soir, ce qui ne lui ressemble pas.