OL : Peter Bosz et Jean-Michel Aulas virés ?

Par Guillaume Conte

La situation se tend déjà à l'OL après la défaite 3-1 à Lorient. Le jeu est absent, les résultats et l'état d'esprit inquiètent, et il n'y a pas que Peter Bosz dans le viseur.

Avec les matchs à domicile bien négociés face à des équipes de seconde zone et la rencontre en retard à Lorient, l’OL s’était offert un début de saison encourageant. Plus au niveau des résultats que du jeu d’ailleurs. Mais les espoirs se sont écroulés subitement à Lorient dans une rencontre perdue 3-1 et au cours de laquelle jamais Lyon n’a semblé en mesure d’afficher sa supériorité. Un jeu cadenassé, des erreurs grossières en défense, un manque de réalisme, Peter Bosz a beau avoir procédé à trois changements à la pause, rien ne fonctionnait. Dans l’attitude comme dans le niveau de performance, l’OL a affiché un visage catastrophique. Pour Daniel Riolo, c’est un signe qui ne trompe pas et les supporters lyonnais peuvent s’attendre à une saison galère, une fois de plus.

L'expérience Peter Bosz doit s'arrêter

On tape sur Peter Bosz @OL à juste raison ( aucune influence sur ses joueurs) mais n’oublions pas les vrais responsables , ceux qui dirigent , ceux qui ont poussé Juninho vers la sortie , ceux qui ont vendu Paqueta et Guimares ( entre autres ) — Dom Blanchard ♻️ (@Blancharddom) September 7, 2022

A moins d'un grand bouleversement. C’est ce qu’espère le consultant de RMC dans un message salé sur Instagram. Pour Daniel Riolo, il est l’heure de tout changer à Lyon, et cela ne s’arrête pas seulement à la fin de parcours de Peter Bosz. Le membre de l’After Foot aimerait non seulement que l’entraineur néerlandais prenne la porte, mais aussi que ceux en charge du recrutement et de préparer le redressement tant attendu du club en payent aussi le prix. « Je crois qu’il va falloir envisager le rendez-vous à la compta. L’expérience a assez duré. Cet OL ne ressemble à rien. Aulas et ses amis devront ensuite assumer leurs erreurs eux aussi », a livré Daniel Riolo dans un message inévitable destiné à Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas. Ce dernier n’est plus le grand décideur à l’OL depuis le rachat du club par John Textor. Même si le propriétaire américain, qui doit finir dans les prochaines semaines le rachat total du club, ne prévoit pas de couper la tête du président historique du club rhodanien.