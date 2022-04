OL : Peter Bosz change tout pour bluffer West Ham

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Après avoir difficilement fait le travail contre Angers, en affichant toujours cette irrégularité chronique, l’OL s’attaque à un adversaire d’un autre niveau ce jeudi.

Ce sera en effet West Ham en Europa League face à un adversaire qui rêve de Ligue des Champions, mais grâce à son parcours en Premier League. Au milieu des gros bras, les Hammers ne sont qu’à trois points de Tottenham, le 4e du classement, et une première participation du club londonien en Ligue des Champions serait vue comme un énorme exploit. C’est donc une équipe en confiance que l’OL va affronter, même si deux joueurs importants seront absents : Manuel Lanzini pour suspension et Ben Johnson sur blessure.

Jason Denayer, la relance surprise

De son côté, l’Olympique Lyonnais doit bien évidemment se priver de Maxence Caqueret, ce qui change énormément de choses quand on connait l’importance de l’international espoir dans le jeu mis en place par Peter Bosz. C’est pourquoi le coach néerlandais envisage de tout changer pour le match face à West Ham, dévoile Le Progrès. C’est vers une défense à 5 et sans Boateng que l’OL se prépare en vue de cette rencontre importante au London Stadium. Le retour de Thiago Mendes derrière, avec un Jason Denayer jugé suffisamment en forme, et un Castello Lukeba solide, voilà qui devrait permettre d’éviter à l’OL de prendre l’eau contre West Ham et son attaque de feu.

Devant cette ligne de 5, la formation rhodanienne pourrait privilégier la vitesse pour faire parler les contres, avec Toko Ekambi, Faivre et Paqueta derrière Dembélé, alors que la recrue déjà en feu Tetê sera trop juste physiquement pour débuter. A un peu plus d’un mois de la fin de la saison, Peter Bosz n’a toujours pas trouvé son 11 de départ, et le quart de finale d’Europa League face à West Ham sera encore un pari pour l’entraineur lyonnais. L’OL aurait bien besoin que ce pari soit enfin payant.