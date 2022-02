OL : Peter Bosz, c’est pas Génésio, c’est pas Garcia, Stéphane Guy fait sa spéciale

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le vent est en train de tourner au sujet de Peter Bosz et Stéphane Guy ne voit aucune amélioration par rapport à ses prédécesseurs à l'OL.

Le technicien néerlandais, arrivé avec une cote folle, a longtemps bénéficié de la clémence de ses dirigeants, des joueurs et surtout des supporters. La dernière défaite contre Monaco, après des succès plus poussifs mais qui avaient le mérite de faire avancer les choses, semble être celle de trop. Plusieurs médias annoncent qu’une défaite contre Nice pourrait mettre un terme à l’aventure de l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. Jean-Michel Aulas a toutefois laissé entendre que l’ultimatum qui courrait jusqu’à la fin du mois de février n’avait pas vraiment lieu de tenir. Néanmoins, la tension est palpable, surtout que les qualités de technicien sont remises en cause. Notamment sur RMC, où Stéphane Guy n’y est pas allé de main morte, expliquant que Peter Bosz n’apportait pas grand chose à l’OL, surtout avec les joueurs dont il dispose et les résultats que cela donne.

L'OL s'est pris 4-1 à Rennes rappelle Stéphane Guy

Bosz a travaillé ce soir le 4-2-3-1 modulable en 4-3-3, en charnière ce sera T.Mendes plutôt que Diomandé ou Da Silva pr remplacer Boateng, confiance maintenue en Dubois malgré un match assez cata à Monaco, retour de Toko et premières titu’ pour Ndombele et Faivre https://t.co/jFi94QPXIP — hugo (@hugoguillemet) February 11, 2022

« Est-ce que les supporters lyonnais regrettent Rudi Garcia ? Je ne suis pas vraiment de son fan club pourtant. Je trouve qu’il s’est fait tellement démonter et quand on voit ce qu’il se passe après lui. On me dit oui, mais il y avait Depay. Mais je l’ai vu passer au travers des matchs un nombre incalculable de fois. Est-ce que il n’y a pas un peu de crédit à apporter à Rudi Garcia ? Il a suffi que Bosz arrive, c’est un bon CV mais pas impressionnant, c’est une bonne idée, c’est un pari, c’est tout. Je pense que Bruno Genesio ferait largement aussi bien que Bosz avec cet effectif, et Lyon s’est pris 4-1 à Rennes, non ? », a balancé l’intervenant de l’After Foot, histoire de rappeler que le problème de l’entraineur n’était toujours pas réglé à l’Olympique Lyonnais. Même si Peter Bosz pourrait en effet sauter, les supporters lyonnais qui regrettent Rudi Garcia ne sont pas encore majoritaires dans le Rhône.