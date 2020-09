OL : Pellistri à Lyon, tout ça pour une arrivée cet hiver ?

Dans : OL.

Depuis de longues semaines, Juninho négocie la venue de la pépite uruguayenne Facundo Pellistri à l’Olympique Lyonnais.

Dans ce dossier, le club rhodanien semble toucher au but puisque ce mardi, le journaliste Sebas Giovanelli annonce un accord de principe entre l’OL et l’entourage du joueur. Auparavant, un pré-accord avait été scellé avec le club de Penarol, pour un transfert compris entre 5 et 10 ME. Tout semble donc en ordre de marche pour voir Facundo Pellistri poser ses bagages sur les bords du Rhône. Mais tout n’est pas si simple puisque selon l’insider, un énorme détail est encore à régler. Et il risque de faire hurler les supporters de l’Olympique Lyonnais…

Effectivement, il n’est à cette heure pas certain que Facundo Pellistri rejoigne l’Olympique Lyonnais dès le mois de septembre. Des négociations sont toujours en cours avec l’entourage du joueur et avec Penarol pour savoir si Facundo Pellistri va débarquer à l’OL dès le mercato estival, ou si une arrivée en décembre est plus favorable. Du côté des supporters rhodaniens, qui redoutent de perdre Memphis Depay et/ou Houssem Aouar, on espère bien évidemment que Facundo Pellistri sera officiellement un joueur de l’Olympique Lyonnais avant le 5 octobre prochain. Mais pour l’heure, le doute plane à ce sujet et les négociations continuent entre Juninho et Penarol. Quoi qu’il advienne dans ce dossier, on pourra dire aisément que la venue de Facundo Pellistri aura été le dossier le plus délicat à gérer dans le sens des arrivées pour Juninho, en poste depuis plus d’un an et qui n’aura jamais baissé les bras pour faire venir celui qu’il considère comme l’un des plus gros cracks d’Amérique du Sud.