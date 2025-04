OL ‍: Paulo Fonseca suspendu 9 mois, c'est à cause du Milan AC

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Suspendu pour neuf mois après son comportement menaçant sur Benoit Millot, Paulo Fonseca a tenté de comprendre comment il en était arrivé là. Sa signature rapide à l'OL est mise en avant.

Installé sur le banc de touche uniquement pour les matchs d’Europa League, Paulo Fonseca va savourer sa présence au plus proche de ses joueurs ce jeudi à Old Trafford. L’entraineur lyonnais est l’un des rares en France à courir encore deux lièvres à la fois, avec la Ligue 1 et une place dans le Top4 à aller chercher, et la Ligue Europa avec une qualification possible à Manchester United ce jeudi soir. Le technicien portugais a relevé le défi lyonnais dès son limogeage du Milan AC, mais a débuté son parcours au Groupama Stadium par un carton rouge sidérant quand il s’est mis à hurler tête contre tête sur Benoit Millot lors d’un match houleux face à Brest. Ce geste gravé dans toutes les mémoires, lui a valu une très longue suspension qui va au-delà de la saison en cours. S’il a avoué sa faute, Paulo Fonseca estime toutefois que le dossier a pris une dimension trop politique et il va dans le sens de John Textor en insinuant qu’on a surtout visé l’OL à travers sa suspension de neuf mois.

Pas de pause après Milan, Fonseca regrette

Dans un long entretien à L’Equipe, l’ancien coach de l’AS Roma estime avoir forcément sa part de responsabilité, mais il assure ne pas être allé trop loin. Et pour tenter d’expliquer son geste, le Portugais révèle qu’il aurait probablement du ne pas signer à l’OL dès son limogeage du Milan AC, dans un enchainement qu’il n’avait finalement pas totalement digéré. « Je n'ai jamais, même dans ma vie personnelle ou dans mon enfance, commis la moindre agression. J'ai toujours été une personne très calme. Donc je ne veux pas chercher d'excuses ou donner l'impression que je me justifie. J'ai eu tort, je le reconnais et j'assume devoir être sanctionné. À ce moment du match il y avait une forte tension, je venais de recevoir un carton rouge parce que j'avais contesté après une faute, avec respect. Pourquoi ai-je eu une réaction aussi forte ? J'avoue que je n'aimais pas la façon dont l'arbitre dirigeait le match. Entre Milan, où j'ai été remercié en cours de saison pour la première fois de ma carrière, et Lyon, je n'ai pas vraiment coupé. Et vous ne pouvez pas imaginer la pression que c'est d'entraîner à Milan ! Peut-être que j'aurais dû faire une pause après Milan, mais je ne veux pas me chercher d’excuses », a tout de même confié Paulo Fonseca, qui confirme qu’il n’était pas dans une grande fraicheur mentale au début de son aventure à l’OL.