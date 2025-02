OL ‍: Paulo Fonseca rejoint Textor dans son combat

Dans : OL.

En pleine bataille juridique entre la Ligue de Football Professionnel et son principal diffuseur DAZN, Paulo Fonseca s’est dit étonné. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, à l’image de son patron John Textor, estime que la Ligue 1 mérite une meilleure exposition.

Avec seulement 500 000 abonnés, DAZN est évidemment très loin de ses objectifs. Mais au lieu de se remettre en cause, le principal diffuseur de la Ligue 1 accuse la Ligue de Football Professionnel, d’où le blocage de la moitié de la dernière échéance. La plateforme de streaming explique notamment que l’instance ne milite pas suffisamment contre le piratage. Rien à voir avec le diagnostic établi du côté de l’Olympique Lyonnais.

Paulo Fonseca s'en prend à DAZN

Le mois dernier, le propriétaire John Textor s’était distingué en critiquant le traitement de la Ligue 1 par DAZN. Quelques semaines plus tard, dans un discours plus mesuré, l’entraîneur Paulo Fonseca a emprunté la même direction. « Pour moi, c'est étrange et compliqué à comprendre cette situation, a réagi le Portugais. Je pense que le football est un produit et la France a un des meilleurs produits au monde. C'est difficile à comprendre, car l'intérêt pour avoir les droits télé doit être grand. Je pense que nous, ici en France, ne valorisons pas bien le produit que nous avons. Nous avons de bons stades, beaucoup de supporters, beaucoup de bons joueurs. »

« Cette semaine j'ai vu que nous sommes le championnat qui a vendu le plus de joueurs lors du dernier mercato, le premier à vendre des joueurs vers l'Angleterre. Pour moi, c'est un peu difficile à comprendre car nous avons une chance de bien vendre nos produits. J'ai travaillé dans d'autres pays, la Ligue 1 est l'un des meilleurs produits de football que nous avons dans le monde, c'est difficile de comprendre. Ce n'est facile à comprendre. Peut-être que c'est nous, ici en France, nous devons valoriser, avoir la conscience que nous sommes l'un des meilleurs championnats et que nous devons bien vendre le produit », a insisté Paulo Fonseca au moment où la LFP et DAZN s’affrontent devant les tribunaux.