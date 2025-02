OL ‍: Paulo Fonseca refuse les ordres de John Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En décidant de confier les clés de l'Olympique Lyonnais à Paulo Fonseca, John Textor a fait le choix de l'expérience. Mais l'entraîneur portugais n'a que faire des choix tactiques du propriétaire de l'OL.

John Textor adore le football, mais il fait partie des propriétaires qui pensent avoir leur mot à dire face aux décisions de leur entraîner. Le boss américain d'Eagle Football Group a fait souvent fait part de ses avis tranchés, et ce n'est pas secret, il a souvent imposé ses choix à Pierre Sage. Ce dernier l'avait notamment reconnu à l'automne dernier, avouant qu'en période de mercato, la direction de l'OL avait exigé différentes choses. Mais pour Paulo Fonseca, la musique n'est visiblement pas la même, et cela concerne un joueur très précis. Dans L'Equipe, Hugo Guillemet raconte ce lundi que John Textor avait fait savoir à l'ancien entraîneur lyonnais qu'il n'était pas du tout favorable à ce que Corentin Tolisso joue « trop haut sur le terrain ». Visiblement, la donne a changé avec Paulo Fonseca et c'est tout bénéfice pour le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, auteur de quatre buts lors des quatre derniers matchs de l'OL.

Tolisso chez les Bleus, prochaine étape

Avec ironie, le journaliste du quotidien sportif constate que l'ancien coach de l'AC Milan n'a visiblement que faire des souhaits de John Textor. « John Textor n'aimait pas beau­coup quand Tolisso jouait trop haut sur le terrain sous Pierre Sage, mais Fonseca n'a pas eu l’information, ou bien il a choisi de l'ignorer : le nouvel entraîneur a installé le meilleur joueur de la saison lyonnaise en numéro 10, sous l'attaquant. Depuis cette po­sition, le milieu a marqué un but lors de chacun des trois derniers matches, ce qui ne lui était jamais arrivé dans sa carrière », fait remarquer notre confrère. Il est vrai que Corentin Tolisso est dans une forme éblouissante actuellement, au point même que sa présence dans la prochaine liste que révélera Didier Deschamps pour les deux matchs de Ligue des Nations face à la Croatie ne sera pas une surprise.