OL ‍: Paulo Fonseca est un martyre, il dénonce un scandale

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La commission de discipline a mis Paulo Fonseca loin des terrains de Ligue 1 pour neuf mois. De quoi faire hurler l'OL et ses suiveurs.

Suspendu jusqu’au 30 novembre, Paulo Fonseca a payé au prix fort son tête contre tête face à Benoit Millot dans le match de ce dimanche face à Brest. L’entraineur de l’OL a dépassé les bornes et la commission de discipline n’a pas écouté ses explications, ses excuses et ses demandes de pardon, et l’a sanctionné pour les neuf prochains mois. Difficile pour le moment de voir l’OL maintenir en place un technicien qui ne pourra plus diriger son équipe avant le milieu de la saison prochaine, du moins en Ligue 1. Même si la priorité immédiate va au match à Bucarest en Ligue des Champions, cette sanction n’est pas passée à l’OL, qui a contesté cette sévérité par le biais d’un communiqué mercredi soir.

Le gouvernement derrière la sanction contre Fonseca ?

🆕 Suspension de @PFonsecaCoach jusqu’au 30 novembre, pas d’accès au vestiaire jusqu’au 15 septembre, via @lequipe ❌



La sanction a été plus lourde que prévue, s’il avait craché sur l’arbitre où s’il l’avait giflé, la même sanction serait tombé.



— Olivier Salmon (@OlivierSalmon_) March 5, 2025

Une prise de parole du club rhodanien qui a trouvé écho chez les suiveurs lyonnais. A l’image de ce qu’il se passe à l’OM autour des cas Mehdi Benatia et Pablo Longoria, les supporters de l’OL estiment que les instances ont ciblé le club de John Textor pour son opposition à Nasser al-Khelaïfi, ou bien pour satisfaire les arbitres ou même le gouvernement. C’est clairement ce que laisse entendre le journaliste pro-lyonnais Olivier Salmon, qui estime que la commission de discipline est allée beaucoup trop loin.

« Les objectifs de la commission de discipline étaient de faire de Paulo Fonseca un martyre pour « l’exemplarité », de calmer les ardeurs des syndicats d’arbitre et de satisfaire la Ministre des Sports. Ni les excuses n’auront été prises en compte, ni les propositions de l’entraîneur, ni même la mauvaise gestion insolite de la VAR ce jour là » a déploré Olivier Salmon, persuadé que les dés étaient pipés. Une théorie qui a en tout cas des soutiens chez les supporters lyonnais, pour qui l’occasion était trop belle de taper sur l’OL de John Textor à travers le dérapage de Paulo Fonseca.