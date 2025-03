OL ‍: Paulo Fonseca confronté à un défi XXL

Dans : OL.

Ce dimanche, Thiago Almada devrait connaître sa première titularisation avec l'OL. Les supporters lyonnais ne demandent qu'à voir le talent du joueur argentin. Encore faut-il l'insérer correctement dans le onze, notamment aux côtés de Cherki.

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais a mis la main sur une vraie pépite du football argentin et mondial. Arrivé de Botafogo, Thiago Almada est un milieu très fort techniquement. Il sait marquer, faire marquer et orienter le jeu à sa guise. Les supporters lyonnais l'ont un peu constaté lors des premières entrées en jeu du joueur de 23 ans. Il sera intéressant de voir l'Argentin avec un temps de jeu plus long. Un souhait que Paulo Fonseca va déjà exaucer ce dimanche en titularisant Thiago Almada contre Brest en Ligue 1.

Fonseca va devoir gérer le duo Almada-Cherki

Reste à voir où jouera l'ancien de Botafogo sur le terrain et surtout dans quel dispositif. Almada peut évoluer dans l'axe en soutien d'un attaquant tout comme sur un côté. Un profil qui fait penser à celui de Rayan Cherki. L'Equipe se demande si les deux artistes ne vont pas se marcher dessus sur le terrain en cas de titularisation commune. « Paulo Fonseca, lui, a désormais un défi excitant à relever : le faire cohabiter avec Rayan Cherki, deux profils créatifs qui aiment se promener entre les lignes », écrit notamment le quotidien sportif.

Paulo Fonseca va cogiter un peu même si leurs premiers matchs communs ont été encourageants. L'Equipe rappelle qu'Almada et Cherki ont échangé 16 ballons en 42 minutes lors des matchs de l'OL contre Reims et le PSG. Preuve d'une belle complicité à venir entre les deux milieux qui n'hésitent déjà pas à tenter des combinaisons osées. Paulo Fonseca devra surtout s'assurer que son équipe reste équilibrée offensivement comme défensivement avec les deux hommes. Thiago Almada est en tout cas impatient d'évoluer avec Rayan Cherki, estimant avoir « une très bonne connexion » sur le terrain avec le Franco-algérien. Selon le quotidien national, Paulo Fonseca va aligner l'Argentin en meneur de jeu ce dimanche, avec Rayan Cherki sur le côté droit. Georges Mikautadze pourrait lui débuter à gauche, laissant sa place de numéro neuf à Alexandre Lacazette.