Tout le monde lui en veut, ce joueur de l’OL reste zen

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL reçoit Brest avec un Thiago Almada qui sera titulaire. De grandes attentes à confirmer pour l'Argentin, qui n'a pas fait parler de lui que sur le terrain ces dernières semaines.

Paulo Fonseca a changé ses habitudes ce vendredi en conférence de presse, annonçant que Alexandre Lacazette et Thiago Almada seraient titulaires ce dimanche lors du match de l'OL contre Brest. Une grande annonce pour l’Argentin, qui n’a pas encore connu ce privilège en Ligue 1. Autour de sa titularisation, se pose la question de savoir si Brest va poser une réserve contre sa qualification, comme ce fut le cas pour Toulouse, l’OM ou le PSG ces dernières semaines. Les clubs français protestent contre son recrutement par John Textor, dans un tour de magie dont il a le secret entre ses différents clubs. Pas de quoi faire sourciller Thiago Almada, qui a été rassuré par l’OL, et avoue ne pas se soucier de ces questions administratives. Le terrain est sa priorité.

Cherki-Almada, les supporters en salivent d'avance

« Cela ne m’impacte pas, le club s’occupe de cela, moi je suis concentré pour être à 100 % et profiter », clame ainsi Thiago Almada. Le Progrès rappelle ce samedi que l’Olympique Lyonnais tient à la disposition des clubs réclamants toutes les autorisations de la Ligue et de la DNCG pour ce recrutement, et « se sait dans la légalité ». La preuve, aucun recours n’a pour le moment été étudié, plus d’un mois après les premières réserves contre Thiago Almada. Ce dernier peut désormais se concentrer sur le jeu, et une association avec Rayan Cherki qui fait rêver les supporters.

« Avec Rayan, ça s’est bien passé sur les matches où on a pu être alignés ensemble, on a eu une très bonne connexion. C’est un très grand joueur avec beaucoup de talent, qu’on cherche sur le terrain pour lui donner le ballon », a expliqué l’ancien de Botafogo et d’Atlanta, pour qui ce match face à Brest sera un bon moyen de connaitre sa capacité d’adaptation à la Ligue 1.