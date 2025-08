OL ‍: Paulo Fonseca annonce deux renforts

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A deux semaines de la reprise du championnat de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais affrontera ce samedi le Bayern Munich pour un gros test. Du côté de l'OL, on s'attend à des mouvements la semaine prochaine.

L'OL reste sur deux beaux matchs de préparation, et Paulo Fonseca ne le cache pas, il a été agréablement surpris par ce qu'il a vu de son équipe. Conscient que la deuxième partie du mercato allait encore faire évoluer son effectif, l'entraîneur portugais de Lyon ne cache pas qu'il attend très rapidement un nouveau gardien de but. Car même s'il se dit « très satisfait » de Rémy Descamps, l'ancien coach de l'AC Milan admet dans Le Progrès qu'il souhaite qu'un successeur de Lucas Perri, vendu 16 millions d'euros à Leeds, arrive rapidement. Justement, dans un long entretien accordé au quotidien régional, Paulo Fonseca annonce qu'il y aura du mouvement du côté du Groupama Stadium dans les jours qui viennent, sans aller plus loin concernant les joueurs qui pourraient arriver à l'Olympique Lyonnais.

L'OL signera deux joueurs la semaine prochaine

OL : Malick Fofana, mauvaise nouvelle confirmée https://t.co/jQS4kQgEwI — Foot01.com (@Foot01_com) August 2, 2025

« On a deux semaines avant de commencer le championnat. Et c’est toujours compliqué quand on a n’a pas une équipe complète. La semaine prochaine, j’espère que nous aurons deux nouveaux joueurs. Et à la fin du mercato, je crois que nous aurons l’équipe que nous voulons, mais c’est difficile », a confié Paulo Fonseca. Le technicien lyonnais précise qu'il va s'entretenir avec Nemanja Matic afin de faire comprendre qu'il ne sera pas titulaire la saison prochaine et que si ce dernier veut du temps de jeu, alors il doit quitter l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato.

Concernant les deux joueurs attendus d'ici à une semaine, on pense forcément à Pavel Sulc, le milieu offensif tchèque, puisque l'OL aurait déjà un accord avec le Viktoria Plzen, mais probablement aussi Tyler Morton, les négociations avec Liverpool ayant visiblement bien avancé. A moins que finalement Lyon boucle le dossier Pierre Lees-Melou avec une offre décisive à 6ME. Quoi qu'il en soit, les supporters de l'Olympique Lyonnais auront des sujets à commenter très rapidement, ce qui est une bonne chose alors que le mercato de l'OL n'est finalement pas si anecdotique que certains l'annonçaient après la décision de la DNCG.