Lees-Melou à l'OL, Lyon y croit encore ‍!

Par Claude Dautel

Il y a 48 heures, L'Equipe affirmait que face à l'échec des négociations sur le prix d'un transfert de Pierre Lees-Melou, l'OL avait abdiqué. Mais finalement, l'Olympique Lyonnais serait encore dans la course.

Après avoir proposé 5,5 millions d'euros au Stade Brestois, qui a refusé la proposition lyonnaise, les dirigeants de l'OL auraient jeté l'éponge dans le dossier du milieu de terrain. Même si Pierre Lees-Melou était une priorité pour Paulo Fonseca, l'Olympique Lyonnais n'a pas souhaité pousser le curseur plus loin afin de ne pas déroger à ses règles lors du mercato. Le club rhodanien avait mis cette limite de 5,5ME pour Lees-Melou et s'y est tenu. Cependant, à en croire Mohamed Toubache-Ter, très bien renseigné sur cette opération, tout n'est pas fini entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Brestois, car la différence entre ce qu'attend le club breton et ce qu'offre l'OL n'est que de 500.000 euros. L'insider estime que contrairement à ce qu'a dit le quotidien sportif, l'affaire peut être rapidement réglée.

L'OL et Brest ne sont pas si loin d'un accord pour Lees-Melou

Pour moi, elle n’est pas abandonnée — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 1, 2025

Interrogé sur X (anciennement Twitter) par un supporter de l'Olympique Lyonnais sur ce dossier, Mohamed Toubache-Ter est très clair, tout n'est pas terminé entre les deux clubs concernant le milieu de terrain français de 32 ans, qui est, lui, favorable à un accord avec l'OL. « Lyon peut mettre de l’argent, voilà tout. Quand on fait une première proposition de 3M€ pour une semaine après monter à 5,5M€, ça interpelle personne ? (...) Pour moi, la piste n’est pas abandonnée », explique le spécialiste du mercato, persuadé que tout cela relève du bluff et que le club de Michele Kang va faire une nouvelle proposition au Stade Brestois. Du côté de la capitale du Finistère, on a toujours été clair avec Lyon concernant Pierre Lees-Melou, à savoir que pour 6 millions d'euros, et pas 5,5 millions d'euros, le milieu de terrain rejoindra le Groupama Stadium.