OL : Patrick Vieira entraîneur de Lyon, c'est non à 100%

Il y a un peu plus d’une semaine, Bruno Genesio annonçait son départ à l’issue de cette saison du côté de l’Olympique Lyonnais.

Depuis, plusieurs noms d’entraîneurs circulent dans la course à sa succession. Celui de Patrick Vieira en tête. D’après certains médias, le champion du monde 1998 aurait bonne presse chez les Gones. Sauf que le coach de 42 ans est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2021. Et à l’heure actuelle, Vieira ne voit pas son avenir proche ailleurs que chez les Aiglons. Surtout que son ami Gilles Grimandi est arrivé pour l’épauler au poste de directeur sportif en vue du prochain mercato estival.

« La rumeur OL ? J'ai lu ça comme tout le monde, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a pas eu d'appel. Je suis à l'OGC Nice et sincèrement, je suis très bien. Aujourd'hui, il y a zéro chance que j'aille à l'OL. Le départ de Genesio ? J’ai beaucoup de respect pour Genesio. Il a passé des moments difficiles, mais il est toujours resté droit. Ces dernières semaines ont été très compliquées pour lui. Les états d’âme des joueurs sont toujours au détriment des joueurs. Ça, c’est compliqué dans un club. Aulas ? Le président est très impliqué dans le club. J’ai connu cela à City, avec une grosse relation entre l’entraîneur et le président. C’est quelque chose de normal. Mais le président doit rester à sa place. L’entraîneur est là pour faire des choix », avoue, sur Canal+, Vieira, qui pourrait toutefois changer d’avis si l’OGCN venait à échouer dans sa quête d’Europe et surtout si l’OL venait à lui faire une proposition irrefusable avant l’inter-saison.