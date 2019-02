OL : Patrick Vieira à Lyon, le pétard mouillé explose des deux côtés

Dans : OL, OGCN, Ligue 1.

Convaincu par le projet de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, Patrick Vieira se retrouve dans une situation inconfortable depuis le départ de ses anciens supérieurs.

La nouvelle direction de l’OGC Nice n’a pas la même philosophie, ce qui rend l’avenir de l’entraîneur incertain. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de voir le nom du Français cité chez d’autres formations comme l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien l’aurait effectivement inclus dans une short-list en cas de départ de Bruno Genesio. Rien de concret si l’on en croit Nice-Matin, dont l’information a pourtant agacé Vieira.

« Je suis toujours clair et j'ai du mal à comprendre tout cela, a réagi le coach des Aiglons. Ce n'est pas fondé, c'est malsain et déplacé vis-à-vis du club, qui est en train de vivre des moments difficiles dans sa restructuration. » Et l’ex-international tricolore n’est pas le seul mécontent. Du côté lyonnais, le président Jean-Michel Aulas a également bondi. « Il n’y a jamais eu de contact avec Patrick Vieira... Pourquoi dire cela ? Pour gêner Nice, l’OL, les deux ? Stop ! », a réclamé le dirigeant sur Twitter, histoire de rassurer Genesio qui attend la décision de son patron avant la fin de son contrat en juin.