OL ‍: Passer de Aulas à Textor, il est en larmes

Par Guillaume Conte

Le mercato va encore bouleverser l'effectif lyonnais cette saison, et cela irrite au plus haut point ceux qui ont connu l'OL des grandes années avec des joueurs immuables et attachés au club et à la ville.

C’est désormais une habitude, les supporters de l’OL n’ont absolument aucune idée de ce que sera l’été de leur club favori. Ils espèrent dans un premier temps un maintien en Ligue 1, sachant que la DNCG a toujours prononcé une relégation provisoire en Ligue 2 au coeur de la saison en voyant l’état des comptes du club de John Textor. Ce dernier ne cesse de jouer aux chaises musicales avec ses différents clubs, et les fonds financiers comme les joueurs s’échangent et se transmettent.

Pour Frédéric Guerra, ancien agent très bien implanté à l’Olympique Lyonnais, la perte de repères est totale. Celui qui représentait notamment Hatem Ben Arfa, Maxime Gonalons ou Clément Grenier avoue que le passage de Jean-Michel Aulas à John Textor fait très mal au niveau de l’identité du club. Même si c’est le football moderne qui veut ça, il se rend compte à quel point l’état d’esprit des joueurs a changé, surtout avec ces mouvements incessants qui ne favorisent pas l’attachement au club et à la ville.

Thiago Almada, c'est déjà fini ?

Bernard Lacombe, c'était aussi un consultant exceptionnel sur OLTV !



Des envolées mémorables et passionnées avec les joueurs, les arbitres et les faits de jeu.



Mais c'était surtout un connaisseur inégalable de l'OL et du foot. Dès les débuts de @Benzema, il savait... pic.twitter.com/er6f7AApkp — Olympique Lyonnais (@OL) June 18, 2025

« Maintenant, tous ces joueurs qui viennent d’on-ne-sait-pas-où oublient souvent qu’ils ont des devoirs. Ils sont là de passage, ce sont des mercenaires qui repartiront ensuite vers d’autres clubs. Dans le passé, Sonny Anderson, Juninho, Cris, Caçapa… ils avaient acheté une maison à Lyon. Aujourd’hui, plus un seul joueur de l’OL n’achète une maison à Lyon. Ce ne sont pas des gens qui se fixent dans la région. Aujourd’hui, ça va tellement vite ! Regardez Thiago Almada, il passe par Botafogo, il arrive à Lyon, il repart. Aujourd’hui, on ne construit pas, il n’y a plus de fondations… », a livré Frédéric Guerra dans Lyon Foot, histoire de faire comprendre qu’il est aussi difficile pour les supporters de s’attacher à des joueurs. D’ailleurs, plusieurs éléments emblématiques, de Rayan Cherki à Alexandre Lacazette, tirent leur révérence cet été à Lyon.