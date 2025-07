OL ‍: Pas de miracle au mercato, il flingue le moral des supporters

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL vient de se sauver, et se projette difficilement dans son mercato. L'été promet d'être compliqué, confirme une ancienne gloire du club spécialiste du recrutement.

Les supporters lyonnais sont soulagés depuis une semaine désormais, avec l’annonce du maintien de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Ce n’était pas gagné tant la situation financière était désastreuse. Michele Kang a remplacé John Textor au pied levé, a injecté de l’argent sur les comptes et a promis des mesures restrictives à tous les niveaux. Cela ne va donc pas rigoler cet été du côté de l’OL, et la crainte des supporters est de voir les meilleurs joueurs partir, et de n’avoir aucun moyen pour recruter. Cela risque d’être le cas, confirme Alain Caveglia. Ancienne gloire de l’OL en attaque, celui qui a aussi été recruteur pour l’OL jusqu’en 2023 confie qu’il faudra réaliser quelques bonnes pioches pour se renforcer à moindre coût. Mais que comme dans beaucoup de domaines, il est très difficile d’être performant avec des moyens limités, uniquement en réalisant des jolis coups sur le mercato.

Une bonne pioche par mercato

« On peut toujours prendre des joueurs à bas prix. Mais il y a le standing de l’Olympique Lyonnais qui rentre en jeu. Des joueurs vont partir, et après, on ne peut pas faire des exploits à chaque poste, tout le temps. Du coup le recrutement est délicat. Sans les moyens, on peut faire une bonne pioche dans une saison, mais pas bien plus. Tout dépend des moyens qu’ils auront pour recruter », a reconnu Alain Caveglia dans les colonnes du Progrès. Un présage compliqué donc, surtout que le centre de formation ne sort plus autant de joueurs de haut niveau qu’avant. John Textor avait là aussi décidé de stopper les frais, et l’OL risque d’en payer les conséquences au moment où il pourrait s’appuyer sur les jeunes pour sauver la mise. A un mois de la reprise de la Ligue 1, l'optimisme n'est pour le moment pas de mise à Lyon.