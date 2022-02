OL : Paqueta sort les crocs avec Peter Bosz

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pour le déplacement à Lens samedi soir, l’entraîneur lyonnais Peter Bosz sera privé de son avant-centre Moussa Dembélé.

Suspendu, le vice-capitaine de l’Olympique Lyonnais va laisser un vide mais fort heureusement, Peter Bosz dispose de plusieurs solution pour compenser cette absence. En conférence de presse, l’entraîneur des Gones a listé les possibilités qui s’offraient à lui sans pour autant lâcher d’indice sur le choix qu’il allait effectué. « Il y a Bradley Barcola qui est jeune et qui a beaucoup de talent. Tin Kadewere, Paqueta, Karl Toko-Ekambi… Il y a plusieurs options » a énuméré Peter Bosz. La tendance est à ce que Tino Kadewere remplace au poste pour poste Moussa Dembélé. Ce qui est en revanche presque certain, c’est que l’entraîneur de l’OL ne misera pas sur Lucas Paqueta en pointe, comme il a eu l’occasion de le faire plus tôt dans la saison.

Les exigences de Paqueta sur son poste

Le magicien Lucas Paqueta vous souhaite une bonne journée. 🪄🎩 pic.twitter.com/qtrY8zVh7j — Only Gones (@OnlyGones) February 13, 2022

L’expérience avait été intéressante pour Peter Bosz dans la mesure où Lucas Paqueta, grâce à son imposant physique et à son adresse technique, s’est montré utile dans ce poste d’avant-centre. Mais à en croire les informations obtenues ce vendredi par L’Equipe, l’international brésilien a très clairement fait comprendre à son entraîneur qu’il n’avait « aucune » envie de dépanner à nouveau dans ce rôle d’avant-centre. En interne, Lucas Paqueta s’était d’ailleurs plaint de sa situation lorsqu’il enchainait les matchs à la pointe de l’attaque, au moment où Islam Slimani, Tino Kadewere et Karl Toko-Ekambi étaient à la CAN tandis que Moussa Dembélé était à l’infirmerie. Avec tous les retours de la CAN et de blessure, Lucas Paqueta ne devrait plus avoir à évoluer à la pointe de l’attaque. Un soulagement pour le Brésilien qui, à Lens, devrait occuper le rôle qui était le sien contre Nice au Groupama Stadium. A savoir celui qu’il préfère, en numéro dix en soutien de l’avant-centre.