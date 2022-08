OL : Paqueta s’en va, Lacazette saute sur l'occasion

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi, Lucas Paqueta est officiellement devenu un nouveau joueur de West Ham. Dans l'opération, l'OL touchera un chèque d'un peu plus de 60 millions d'euros.

L'OL a dû faire face à la réalité du marché ces dernières semaines concernant Lucas Paqueta. Malgré son statut de joueur très important dans l'effectif de Peter Bosz, le Brésilien s'est engagé avec West Ham. Un transfert qui permet à l'OL de renflouer considérablement ses caisses même si les fans sont logiquement inquiets pour la suite des opérations. En effet, selon les dires de Jean-Michel Aulas, l'argent récolté pour la vente de Paqueta ne devrait pas être réinjecté pour le recrutement d'un autre joueur d'ici le 1er septembre prochain. Le départ de Paqueta va donc laisser un grand vide et Peter Bosz va devoir trouver les bonnes solutions pour continuer à faire progresser son équipe. En tout cas, le transfert de l'ancien Milanais à West Ham a au moins le mérite de faire le bonheur d'Alexandre Lacazette.

Lacazette prend le numéro 10

🚨 OFFICIEL ! Alexandre Lacazette récupère le numéro 🔟, laissé vacant après le départ de Lucas Paqueta. 🫡 pic.twitter.com/Mhfy6clr8m — Actu Foot (@ActuFoot_) August 30, 2022

Suite au départ de Lucas Paqueta pour le club londonien, Alexandre Lacazette récupère son numéro 10. Une information confirmée en allant sur le site de la boutique de l'OL. Revenu à Lyon cet été en provenance d'Arsenal, Lacazette a très à coeur d'emmener son équipe le plus loin possible. En trois apparitions avec l'OL cette saison en Ligue 1, l'international français a déjà marqué à deux reprises. Une bonne chose pour la santé offensive lyonnaise, alors que Moussa Dembélé pourra également apporter son talent au groupe de Peter Bosz. L'ancien du Celtic, annoncé sur le départ cet été, devrait finalement rester à l'Olympique Lyonnais. Une prolongation de contrat est même à l'étude. Reste à savoir désormais si les Gones recruteront on non un joueur avant la fin du mercato estival. Un latéral droit est notamment espéré par Peter Bosz, qui devra en revanche se faire une raison concernant le poste de numéro 6...