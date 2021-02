OL : Paqueta fascine cet ancien soldat de Lyon

Dans : OL.

Deuxième de Ligue 1 à l’aube de la 25e journée, l’Olympique Lyonnais peut s’appuyer sur un milieu de terrain extrêmement performant cette saison.

Recruté par Juninho en provenance de l’AC Milan pour plus de 20 ME, Lucas Paqueta contribue grandement à la saison exceptionnelle réalisée par l’équipe de Rudi Garcia, aux côtés de Thiago Mendes et d'Houssem Aouar. De toute évidence, le Brésilien fait partie des grands artisans des résultats de l’OL, et ce n’est pas Jordan Ferri qui va dire le contraire. Également milieu de terrain relayeur, le joueur formé à Lyon sait de quoi il parle. Et alors que son équipe de Montpellier se déplace dans la capitale des Gaules samedi soir (21 heures), Jordan Ferri a chanté les louanges de l’OL et de Lucas Paqueta en particulier.

« L’OL fait une très belle saison, ils sont dans le trio de tête, à la bagarre avec Lille et Paris. Le fait de ne pas être en Coupe d’Europe allège leur calendrier et avec l’effectif qu’ils ont, ils peuvent être très compétitifs et être un vrai concurrent pour le titre. On les a affrontés en début de saison, peut être qu’ils n’avaient pas encore trouvé les automatismes, le onze de départ etc. Paqueta n’était pas présent au match aller et je pense que c’est un vrai atout pour eux désormais. C’est sûr que ce n’est plus la même équipe depuis notre dernière confrontation » a lancé Jordan Ferri avant d’évoquer brièvement ses meilleurs souvenir à l’OL sur le site officiel des Gones. « Je n’ai aucun regret, j’ai vécu mon aventure à fond avec l’OL, j’ai apprécié chaque moment. C’est sûr qu’on aurait pu mieux faire à certains moments ou sur certains matches, où on a fait preuve d’irrégularité. Le seul regret que je pourrai avoir, c’est de ne pas avoir réussi à remporter un titre avec tout ce groupe issu de la formation ». Samedi soir, il retrouvera le Groupama Stadium pour affronter une équipe lyonnaise plus redoutable et régulière que jamais.