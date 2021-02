OL : Lucas Paqueta, la surprise du chef Juninho

Dans : OL.

Dauphin du LOSC à 16 journées de la fin du championnat, l’Olympique Lyonnais réalise une saison époustouflante sous la houlette de Rudi Garcia.

En début de saison, rares sont les observateurs qui auraient misé leur salaire sur ce parcours incroyable de l’OL. Mais grâce à un effectif fourni et une absence de participation aux coupes d’Europe, l’équipe de Rudi Garcia parvient à performer comme jamais en Ligue 1. Porté par un trio d’attaque efficace (Depay, Toko-Ekambi, Kadewere), l’Olympique Lyonnais peut également compter sur un milieu de terrain de choc avec Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Thiago Mendes, Houssem Aouar… et Lucas Paqueta. C’est précisément la recrue star de l’OL en provenance de l’AC Milan qui est époustouflante aux yeux de Maxime Gonalons.

Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais s’est exprimé sur la saison de son club formateur et a vanté les mérites du milieu de terrain brésilien. « Ils ont un collectif pour jouer la coupe d'Europe alors forcément quand il n'y en a pas, c'est plus facile parce que physiquement et mentalement, vous êtes mieux préparé. L'OL est tout à fait capable d'aller chercher le titre, analyse Maxime Gonalons avant de poursuivre. Il y en a un qui m'impressionne, que je n'avais pas forcément bien regardé, c'est Paqueta. Ce qu'il amène sur le terrain, c'est costaud. Techniquement, la vision du jeu, les passes... Il orchestre bien le jeu lyonnais ». De toute évidence, le milieu de terrain lyonnais est le gros point fort de l’équipe de Rudi Garcia, conscient de cette force et qui a rapidement basculé du 5-2-3 au 4-3-3 au début de la saison après le Final 8 de la Ligue des Champions. Grand bien lui en a pris au vu des résultats et du jeu proposé par l’OL en Ligue 1.