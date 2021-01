OL : Paqueta est vraiment la nouvelle star de Ligue 1

Dans : OL.

Débarqué fin septembre en provenance du Milan AC pour 20 millions d'euros, Lucas Paquetá s'est immédiatement imposé comme un cadre de Rudi Garcia.

Lorsqu'il a rejoint l'OL lors du dernier mercato, les Lyonnais végétaient à une bien triste 14e place. 10 victoires et 2 matchs nuls plus tard, les hommes de Rudi Garcia sont en tête de Ligue 1. S'il n'est pas le seul artisan de ce succès, Lucas Paquetá en est l'un des principaux. Arrivé à Milan en provenance de Flamengo en 2019, le joueur de 23 n'a jamais réellement su s'imposer en Serie A. Repositionné au poste de numéro 8 dans un milieu à 3 avec Thiago Mendes et Houssem Aouar, le Brésilien rayonne aujourd'hui en dans le Rhône. Considéré comme la meilleure recrue du championnat de France, le milieu de terrain se retrouve même à la première place du classement des meilleurs joueurs lyonnais de la saison. Dans un long entretien accordé au quotidien 20 Minutes, Mauricio Barbieri, qui a entraîné Paquetá au Brésil, est revenu sur la polyvalence du joueur, qui peut à la fois être guerrier mais aussi très bon technicien.

« Je ne suis pas surpris car il était déjà comme cela à Flamengo, avec le bon équilibre entre récupération et impact offensif. Depuis ses débuts professionnels, il a toujours eu la condition physique pour tenir ce double rôle. Je ne sais pas pourquoi tant de gens l’imaginaient en tant que numéro 10, à Flamengo, à Milan et même avec la sélection brésilienne. Ceux qui ne connaissent pas vraiment son jeu doivent être surpris par sa capacité à récupérer le ballon. C’est ce qui fait de lui un joueur incroyable. Il sait à la fois être un guerrier et Michelangelo par sa capacité à créer des choses inattendues. Il sait parfaitement utiliser son corps pour protéger le ballon ou pour tenter de le récupérer. Il a développé cette technique tout seul. Ça vient à la fois de sa pratique du football dans la rue, sur la plage et du futsal qui est essentiel pour les jeunes au Brésil, avec ce jeu dans les petits espaces » a déclaré l'ancien entraîneur du Brésilien. Comblé par les performances XXL de son joueur, Jean-Michel Aulas s'est montré bien inspiré de lui offrir un contrat de 5 ans. En effet, s'il continue sur sa lancée, Lucas Paquetá risque bien d'être courtisé par les plus grosses formations européennes l'été prochain. Acheté 20 millions d'euros, il pourrait permettre à l'OL de réaliser une très belle plus-value lors d'une éventuelle vente.