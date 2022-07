OL : Paqueta, c’est 80 millions ou il reste à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’intérêt d’Arsenal pour Lucas Paqueta se confirme mais l’OL se montrera très gourmand pour céder son international brésilien.

Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas a reconnu qu’un départ de Lucas Paqueta n’était pas impossible durant le mercato estival. L’effectif de l’Olympique Lyonnais est pléthorique et des départs sont nécessaires afin de réduire la masse salariale et le nombre de joueurs professionnels à l’entraînement. Etincelant lors de la première partie de saison en 2021-2022, Lucas Paqueta a eu plus de mal après les fêtes. Il ne serait surtout pas contre un départ, deux ans après son arrivée à Lyon et tandis que ses compatriotes Juninho et Bruno Guimaraes ont mis les voiles. Arsenal est très intéressé par l’idée de le récupérer, une grosse tendance confirmée par The Sun, qui dévoile en revanche que pour s’attacher les services de Lucas Paqueta, les Gunners devront payer le prix fort.

Aulas fixe le prix de Paqueta à 80 ME

🌎 @LucasPaqueta97 est élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗲́𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 de la saison !



Vous avez été plus de 20 000 à participer, merci à tous 🤝 pic.twitter.com/FC3VViH5m4 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 13, 2022

Jean-Michel Aulas ne fermera pas la porte à un départ de Lucas Paqueta mais pour le président de l’Olympique Lyonnais, il n’est pas question pour autant de brader l’international brésilien. C’est ainsi que selon le tabloïd britannique, l’OL réclame la somme monstrueuse de 80 millions d’euros pour le transfert de Lucas Paqueta lors de ce mercato estival. Un prix XXL qui risque bien de faire tousser Arsenal, malgré la puissance financière de la Premier League. Pour justifier ce tarif, Jean-Michel Aulas s’appuie sur le prix de vente de Bruno Guimaraes, cédé à Newcastle pour 42 millions d’euros en janvier dernier. Lucas Paqueta étant un titulaire de la sélection brésilienne -au contraire de Bruno Guimaraes- et un joueur avec une expérience plus importante avec notamment un passage à l’AC Milan, la direction de l’OL estime que ce prix est logique. Reste à voir si les clubs intéressés, dont Arsenal mais pas uniquement, seront sur la même longueur d’onde et accepteront de payer un tel prix pour Lucas Paqueta. Un joueur au talent immense mais qui manque encore de régularité au plus haut niveau.