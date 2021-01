OL : Paqueta au PSG, l’erreur de Leonardo dévoilée au grand jour

Dans : OL.

Grand fan de Lucas Paqueta, le directeur sportif parisien Leonardo avait fait venir le Brésilien à l’AC Milan en janvier 2019.

En dépit d’un talent certain, le Brésilien ne s’est jamais imposé en Série A. Une situation dont Juninho a profité en récupérant Lucas Paqueta en échange d’un gros chèque de 20 ME au mercato estival. Le pari du directeur sportif de l’Olympique Lyonnais était risqué au vu de la somme engagée, mais il s’est avéré payant. En l’espace de seulement quelques semaines, Lucas Paqueta s’est imposé comme un rouage absolument essentiel de l’équipe de Rudi Garcia au milieu de terrain. Son abattage physique ainsi que sa patte gauche de velours en font sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste cette saison. De quoi donner d’immenses regrets à un certain Leonardo, qui courtisait également Lucas Paqueta au Paris Saint-Germain…

Dans une interview accordée à France Football, la mère de Lucas Paqueta a dévoilé l’existence de contacts avec Leonardo cet été. Mais selon elle, le directeur sportif du PSG ne souhaitait pas recruter celui qui portait à l’époque les couleurs de l’AC Milan avant le mois de janvier 2021. « Leonardo nous a appelé confirme la maman de Lucas Paqueta. Mais il voulait faire venir Lucas seulement au mercato hivernal. Or, mon fils ne voulait pas attendre encore six mois au Milan AC ». Résultat des courses, c’est l’Olympique Lyonnais qui a raflé la mise grâce au pouvoir de persuasion de Juninho et à l’effort financier consenti par Jean-Michel Aulas. Il serait désormais intéressant de savoir pour quelle raison Leonardo ne souhaitait pas engager Lucas Paqueta en plein été, et voulait impérativement attendre six mois. L’échec de cette négociation peut en tout cas laisser de gros regrets au PSG au vu de l’adaptation éclair de Lucas Paqueta en Ligue 1.