OL : Panique au mercato, Tatarusanu en rajoute une couche

Dans : OL.

Doublure d’Anthony Lopes à l’Olympique Lyonnais, Ciprian Tatarusanu n’accepte toujours pas sa situation. Du coup, le gardien roumain n’écarte pas l’idée d’un départ cet hiver.

Revoilà Ciprian Tatarusanu (33 ans). Aligné contre Toulouse (4-1) mercredi en Coupe de la Ligue, le gardien arrivé cet été a disputé son premier match avec l’Olympique Lyonnais. Autant dire que le Roumain a savouré. « Je me suis senti bien. Je suis content de ma prestation et de celle de toute l’équipe », s’est réjoui l’ancien Nantais, qui ne peut se contenter d’une rencontre en une demi-saison. Et encore moins à l’approche du mercato.

« Pour tous les joueurs, il est important de jouer. Je n’ai pas eu la chance de jouer pour l’instant. Je l’ai fait aujourd’hui. On verra ce qu’il se passera après les vacances », a répondu Tatarusanu en zone mixte, lui qui pensait profiter d’un éventuel départ d’Anthony Lopes cet été. La suite, on la connaît. Et même si le portier a cessé de se plaindre dans les médias, son statut de doublure a toujours autant de mal à passer.

Un problème de plus pour l’OL

« Mes envies pour le mercato ? On verra. L’équipe a encore un match. C’est très important. On verra ce qu’il se passera après ce match. Si je vis mieux mon statut ? Non, pas du tout. Je ne suis pas content d’être gardien numéro deux, a lâché l’international roumain. C’est la décision de l’entraîneur et je la respecte. » Contraint de recruter dans l’urgence pour compenser de longues absences, l’Olympique Lyonnais pourrait être confronté aux états d’âme de Tatarusanu. On peut dire que le moment est mal choisi…