OL ou Monaco, l'agent de Minamino fait une annonce

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL souhaite entamer un nouveau projet cet été lors de l'intersaison. Les Gones ont des vues sur Takumi Minamino (Liverpool), en recherche de temps de jeu.

Huitième du dernier championnat de Ligue 1, l'OL va devoir se donner les moyens de rebondir dans les prochaines semaines. Cela passera notamment par un mercato ambitieux. L'arrivée probable de John Textor, homme d'affaires américain qui souhaite racheter les parts de Pathé et IDG (19,36% et 19,85% du capital d'OL Groupe), pourrait aider l'OL a réaliser de belles choses cet été. Parmi les joueurs visés, on peut citer Takumi Minamino. Le Japonais, sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2024, est à la recherche d'un nouveau projet. Très souvent remplaçant avec les Reds, celui qui peut jouer milieu offensif ou attaquant veut s'inscrire dans la durée dans un nouveau projet. Cela tombe bien, le Japonais de 27 ans ne manque pas de propositions. Deux viennent de Ligue 1 et concernent l'OL et l'AS Monaco.

L'OL a son mot à dire dans le dossier Minamino

🚨 L'OL et l'AS Monaco ont entamé des discussions avec les représentants de Takumi Minamino ! 🇯🇵



(The Times) pic.twitter.com/GeK2c49RRR — BeFoot (@_BeFoot) June 16, 2022

Les deux clubs français veulent tenter leur chance pour Minamino. Problème pour l'OL, le projet monégasque apporte plus de garanties. D'abord économiques mais ensuite sportives. En effet, l'AS Monaco peut profiter d'une fiscalité très intéressante et jouera la saison prochaine la Ligue des champions ou au pire la Ligue Europa. Tout le contraire de l'OL, qui ne s'est qualifié pour aucune coupe d'Europe la saison passée. Mais tout n'est peut-être pas terminé pour les Gones. Sollicité par le média Olympique-et-Lyonnais à propos de l’intérêt de l’OL pour son client, l’agent de Minamino a indiqué : « On travaille actuellement sur la meilleure solution possible pour Takumi et la suite de sa carrière ». Des mots qui n'enterrent pas les chances de Lyon pour le Japonais. Pour lâcher l'ancien de Southampton, Liverpool demandera près de 20 millions d'euros. Une somme importante pour les finances lyonnaises. Mais Jean-Michel Aulas le rappelait il y a peu, l'OL est prêt à faire quelques folies sur le marché des transferts. Le retour d'Alexandre Lacazette au club aura en plus de quoi en séduire certains lors des négociations...