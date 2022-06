OL : Textor offre 800 millions d'euros, Lyon vendu ce lundi !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prévue mardi, la réunion du conseil d'administration d'OL Groupe va finalement avoir lieu ce lundi et va entériner la vente des parts de Pathé et d'IDG Capital à John Textor. Une annonce de l'Olympique Lyonnais interviendra dans la foulée.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais s’attendaient à tout, mais probablement pas à cela, leur club va passer dans les heures qui viennent dans les mains d’un richissime investisseur américain. Mais pas Foster Gillett, comme cela semblait devoir être le cas. Jeudi dernier, les dirigeants de l’OL s’étaient réunis une première fois pour découvrir les trois offres transmises par la banque d’affaires en charge de trouver un acheteurs pour les 40% d’OL Groupe vendus par Pathé et IDG. Si l’ancien patron de Liverpool semblait tenir la corde, il y avait un énorme problème, à savoir que Gillett n’avait pas transmis les garanties bancaires exigées logiquement par Jean-Michel Aulas.

John Textor, the US digital entrepreneur who has a trio of global football club investments, is close to reaching an agreement to buy a significant stake in the owner of French Ligue 1 team Lyon https://t.co/LQC3opqb9v — Bloomberg (@business) June 20, 2022

Mais tout s'accélère ce lundi, puisque OL Groupe a demandé la suspension de la cotation de son action en bourse, signal de l'imminence d'une vente, cette décision permettant de figer la situation, sachant que l'action valait 3,07 euros au moment précis où tout a été stoppé. RMC confirme les informations de Bloomberg, à savoir que c’est John Textor qui va rafler la mise avec une offre revue à la hausse, puisque l’Olympique Lyonnais sera valorisé à 800 millions d’euros, un record absolue pour un club de Ligue 1. Et c'est ce lundi, et non mardi, que le board d'OL Groupe va signer l'accord de cession, une réunion d'urgence étant prévue dans les prochaines heures.

L'OL va valoir 800 millions d'euros, Lyon change d'époque

Il y a 35 ans jour pour jour, @JM_Aulas prenait la tête de notre Olympique Lyonnais.



71 trophées, près de 400 matchs européens, une Academy de référence, mais surtout l'ADN OL chevillé au corps et ce n'est pas fini !



Joyeux anniversaire Président ! 🎂 pic.twitter.com/mO8w3VM7hD — Olympique Lyonnais (@OL) June 15, 2022

Cependant, même si l’Olympique Lyonnais est valorisé 800 millions d’euros, le candidat américain au rachat de l’OL n’a prévu d’investir « que » 90 millions d’euros dans les transferts et le développement de l’académie, ce qui est forcément beaucoup et très peu à la fois lorsque l’on veut avoir de vraies ambitions européennes dans le football. Mais c'est désormais clair, le club de Jean-Michel Aulas, qui restera à son poste encore quelques temps, c'était une condition accepté par John Texte, va désormais entrer dans une nouvelle ère de son histoire. 35 ans après avoir pris les commandes du septuple Champion de France de Ligue 1, le président de Lyon a décidé qu'il était temps de franchir une nouvelle étape, et l'OL va rejoindre le bataillon des clubs qui passe sous pavillon étranger. Les fans lyonnais vont d'avoir s'y faire et ils le feront d'autant plus facilement si John Textor apporte des moyens financiers qui permettront au club de retrouver sa splendeur sportive.