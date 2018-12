OL-OM : Fekir et Thauvin ont un super agent, qui a un gros défaut

Dans : OL, OM, Ligue 1, Mercato.

Régulièrement ces derniers mois, des départs à l’étranger sont évoqués pour deux joueurs majeurs de Ligue 1 : Nabil Fekir et Florian Thauvin. Mais force est de constater que malgré leur statut de champion du monde, les internationaux français sont toujours respectivement à l’Olympique Lyonnais et à l’Olympique de Marseille. La faute à qui ? Journaliste bien informé sur les coulisses du football mondial, Romain Molina a son idée sur la question, comme il l’a confié à Onze-Mondial.

« On connaît tous Jean-Pierre Bernès, l’agent de Didier Deschamps. Son principal argument est de dire aux joueurs : ‘’ Je peux vous emmener en équipe de France ‘’. Thauvin et Fékir ont fait le Mondial. Ça aurait-été le cas avec un autre agent ? Pas sûr. Mais aujourd’hui la limite de Bernès est qu’il n’a pas réussi à transférer ces deux joueurs. À l’étranger, quand tu dois négocier avec un agent qui ne parle pas anglais c’est plus compliqué » a expliqué l’auteur de l’ouvrage « La Mano Negra », convaincu que si Jean-Pierre Bernès permet à certains joueurs d’arriver plus facilement en Equipe de France, il a quelques limites. Notamment au moment de négocier avec certains gros clubs européens en période de mercato…