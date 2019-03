OL : Olivier Giroud confirme que Lyon est sa priorité en France !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Invité ce dimanche de Téléfoot, à la veille de France-Islande au Stade de France, Olivier Giroud n'a évidemment pas échappé à une question sur son actualité personnelle à savoir le prochain mercato, puisque l'attaquant tricolore arrive en fin de contrat à Chelsea. Et le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus a même répondu très précisément à une interrogation concernant un éventuel retour en Ligue 1 et plus précisément à l'Olympique Lyonnais. Une rumeur qui circule depuis plusieurs mois.

Jouant carte sur table, Olivier Giroud a répondu très franchement et sans détour. « On verra bien ce que l’avenir me réserve, dans la mesure où le club ne peut pour l’instant pas recruter. C’est sûr que j’aspire à plus de temps de jeu. J’aspire à retrouver un rôle important dans une équipe. Un retour en France ? C’est une possibilité. Mais de là à dire que j’ai fait un certain appel du pied à un club français, c’est un bien grand mot. C’est une possibilité, mais encore une fois, je suis heureux en Angleterre. L’intérêt de l’OL et de son président ? Ça fait toujours plaisir, d’autant plus venant du président Aulas. Lyon est un bon club. Lyon est-il ma priorité si je devais revenir en France ? Oui ! », a indiqué le buteur français, qui pense cependant que sa carrière à Chelsea n'est peut-être pas encore terminée.