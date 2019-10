OL : Olivier Giroud à Lyon, Aulas passe à l'action !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Auteur de 6 buts en Ligue 1 cette saison, Moussa Dembélé est un joueur sur lequel Rudi Garcia compte à l’Olympique Lyonnais.

Mais on le sait, l’international espoirs français est suivi depuis plusieurs semaines par Manchester United en vue du prochain mercato hivernal. Jusqu’à présent, Jean-Michel Aulas avait systématiquement fermé la porte à un départ de l’ancien du Celtic Glasgow. Néanmoins, selon les informations obtenues par Soccer Link, le boss des Gones a changé d’avis. En effet, JMA ne serait plus opposé à un départ de Moussa Dembélé, si ce transfert permettait à l’OL de réaliser une belle plus-value avec un joueur acheté 22 ME il y a un an.

Et si Jean-Michel Aulas est désormais prêt à vendre Moussa Dembélé, c’est qu’il a une idée derrière la tête. Grand fan de l’homme et du joueur, Aulas aimerait s’attacher les services d’Olivier Giroud, dans une situation périlleuse à Chelsea et qui doit impérativement se relancer en janvier s’il souhaite disputer l’Euro 2020 avec l’Equipe de France. Toujours selon le média, l’état-major de l’OL aurait ainsi directement contacté les agents du joueur afin de lui témoigner son intérêt. De son côté, Didier Deschamps a indiqué à son attaquant qu’il devait retrouver du temps de jeu s’il souhaite figurer dans le groupe tricolore pour l’Euro. Reste maintenant à voir si ce deal pourra se conclure cet hiver au mercato, alors que Giroud a toujours clamé son amour de la Premier League.