OL : OL-Metz, un incroyable match à guichet fermé !

Dans : OL, Ligue 1, Metz.

Dimanche prochain, en plein pendant les vacances scolaires, l'Olympique Lyonnais, quatrième de Ligue 1 recevra le FC Metz, lanterne rouge de notre championnat. Autrement dit, on pouvait penser que le Groupama Stadium allait sentir un peu le vide, cette affiche n'étant pas la plus excitante de la saison, loin de là même.

Mais visiblement, le choix commercial de vendre toutes les places à 10 euros a fait un énorme triomphe, et cela a probablement été aidé aussi par le fait que Nabil Fekir et ses coéquipiers alignent les victoires actuellement, qui plus est en pratiquant un football résolument offensif. Quoi qu'il en soit, ce mercredi il semble vraisemblable que cet OL-Metz se jouera à guichet fermé, la totalité des tickets étant presque écoulée alors que cette rencontre aura lieu dans 4 jours. Le trésorier de l'Olympique Lyonnais est déjà le premier gagnant de ce match.