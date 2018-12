OL : Nicolas Pépé à Lyon au mercato 2019, la porte se réouvre !

Dans : OL, Mercato, LOSC.

On s'en souvient, dans les ultimes heures du mercato estival, l'Olympique Lyonnais s'était lancé dans un rush infernal afin de faire signer à la fois Moussa Dembele, mais également Nicolas Pépé. Si Jean-Michel Aulas avait réussi à s'offrir l'attaquant du Celtic, la mission avait échoué avec le jeune joueur lillois, malgré l'accord trouvé entre les dirigeants de l'OL et du LOSC. Pépé avait estimé qu'en rejoignant Lyon il n'aurait pas la garantie d'avoir du temps de jeu, contrairement à Lille.

Et après un début de saison fracassant avec le club nordiste, les faits ont donné raison à Nicolas Pépé, même si à l'image de son club il a actuellement un petit coup de moins bien. Face à l'Olympique Lyonnais, que Lille recevra ce samedi, l'attaquant aura le désir de se montrer sous son meilleur jour et cela alors qu'il se dit que l'OL n'a pas du tout renoncé à le faire venir l'été prochain. « Nicolas Pépé n’a rien à lui prouver puisque l’entraîneur de l’OL a laissé la porte ouverte à une nouvelle tentative de transfert pour l’été 2019. Mais ce sera sans doute encore un peu plus cher », affirme ce samedi Le Progrès, qui voit donc bien l'Olympique Lyonnais revenir à la charge auprès du LOSC lors du marché estival des transferts. Affaire à suivre.