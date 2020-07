OL : Nice intransigeant, Cyprien s'éloigne de Lyon !

Dans : OL.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, l’Olympique Lyonnais a fait de Wylan Cyprien (Nice) l’une de ses grandes priorités.

Rien de bien étonnant, le joueur de 25 ans cochant toutes les cases pour renforcer la formation de Rudi Garcia au mercato. Doté d’une belle expérience en Ligue 1, il est en plus dans une situation contractuelle très avantageuse pour Lyon puisque son contrat avec Nice expirera en juin 2021. C’est dans ce contexte que Canal + annonçait samedi soir en marge du match entre l’OL et le Celtic Glasgow que Jean-Michel Aulas et Juninho n’étaient plus très loin de trouver un accord avec leurs homologues de l’OGC Nice pour un transfert de Wylan Cyprien aux alentours de 10 ME.

Nice réclame toujours entre 12 et 14 ME

Or, il semblerait qu’un accord de principe soit encore très loin d’être trouvé entre l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice, si l’on se fie aux récentes informations de Manu Lonjon. Dans son live sur Twitch, le journaliste a rappelé que le Gym était très gourmand dans ce dossier, puisque Jean-Pierre Rivère réclame toujours la coquette somme de 14 ME pour laisser filer son joueur. Nice pourrait accepter de revoir ses prétentions à la baisse, mais ne souhaite pas passer en-dessous de la barre des 12 ME. Une somme trop importante pour un joueur en fin de contrat dans un an selon les dirigeants de l’OL, mais également selon l’entourage de Wylan Cyprien, qui menace clairement Nice d’un départ libre de tout contrat dans un an. Un scénario qui ne ferait les affaires de personne, le club azuréen ayant la volonté de récupérer de l’argent grâce à ce transfert, le joueur ayant affiché la volonté de partir et l’OL souhaitant impérativement recruter l’ancien Lensois dès cet été…