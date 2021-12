OL : Newcastle passe à l'action, Jason Denayer est la priorité

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La presse belge confirme ce mardi que Jason Denayer, le défenseur de l’OL, est bien la priorité de Newcastle au mercato hivernal.

Les noms de Sven Botman et de Duje Caleta-Car ont également été évoqués, mais il semblerait que Jason Denayer soit bien l’option n°1 de Newcastle au poste de défenseur central cet hiver. L’information de la presse anglaise tend à se confirmer puisque ce mardi, ce sont les médias belges dont le sérieux Het Nieuwsblad qui confirme que Jason Denayer fait figure de priorité aux yeux des dirigeants de Newcastle dans l’optique du mercato hivernal. Actuellement 19es de Premier League, les Magpies souhaitent se renforcer au mois de janvier afin d’assurer leur maintien et de définitivement lancer leur nouveau projet, porté par l’Arabie Saoudite. Titulaire indiscutable à l’OL depuis de longues années, Jayson Denayer est en fin de contrat dans six mois à Lyon, une situation qui a alerté Newcastle.

La situation de Denayer est tout de même complexe, jusqu'ici il était titulaire indiscutable parce que son rendement était potable et qu'à côté c'était immonde mais aujourd'hui avec l'émergence de Lukeba, l'arrivée de Boateng, Diomande qui s'installe ça devient compliqué pour lui — 𝙲𝚑𝚎𝚛𝚔𝚒𝚜𝚝𝚎™ ~ 🇧🇷 (@OLG69NES) December 26, 2021

L'intérêt de Newcastle pour Denayer se confirme

Au contraire de Sven Botman (Lille) et de Duje Caleta-Car (OM), l’ancien défenseur de Manchester City est donc abordable à prix réduit. Même si Jean-Michel Aulas refusera de brader Jason Denayer, il sera à l’écoute des propositions de Newcastle. Car pour l’Olympique Lyonnais, il serait terrible de perdre le Belge pour zéro euro à la fin de la saison au vu de son talent et de son statut d’international belge, qui était à l’Euro il y a à peine un an. Dans le viseur de plusieurs clubs italiens à l’instar de Naples il y a quelques mois, Jason Denayer avait été retenu à l’OL. Depuis, le club rhodanien tente désespérément de le prolonger et lui a même proposé d’augmenter son salaire. Mais pour l’instant, rien n’y fait. A l’instar de Kamara à Marseille ou de Mbappé au PSG, le Belge a refusé les avances de son club et semble bien décidé à partir. Librement en juin afin de choisir le club de son choix ou dès janvier en cas d’offre XXL de la part de Newcastle ? Réponse dans les semaines à venir…