OL ‍: Newcastle le drague, Lucas Perri est chaud

Lucas Perri brille avec l'OL, et Newcastle s'intéresse à lui. Le gardien brésilien adorerait jouer en Premier League.

Coup de chaud en vue à l’OL cet été ? S’il y a un poste qui ne fait plus parler, et c’est en général un très bon signe, c’est celui de gardien de but. Lucas Perri fait l’unanimité, tant par son comportement irréprochable, son efficacité et son envergure qui impressionne les attaquants adverses. Le voir partir n’est pas du tout une option, alors que l’OL lui a fait place nette en éjectant Anthony Lopes à Nantes sans demander le moindre centime. Néanmoins, les performances du Brésilien éveillent les intérêts, et la presse brésilienne a évoqué l’envie de Newcastle de recruter le gardien lyonnais. Une somme entre 20 et 30 millions d’euros sera nécessaire pour obliger John Textor à envisager une telle vente. Ce serait une superbe opération financière, même si bien évidemment, cela laisserai un immense vide dans les cages rhodaniennes.

La Premier League, Lucas Perri en rêve

Il reste aussi à savoir si Lucas Perri sera tenté de partir de Lyon, où il s’est bien acclimaté et s’est même mis au français avec réussite, comme beaucoup de Brésiliens à part Neymar. La réponse est oui selon le média brésilien Bola VIP, qui souligne que l’ancien porter de Botafogo a comme rêve avoué de jouer en Premier League dans sa carrière. L’occasion pourrait donc être belle pour lui, et si l’OL est d’accord pour le vendre aux Magpies, ce ne sera pas lui qui refusera une telle expérience. L’Angleterre est souvent considérée comme le Graal des gardiens de but, avec des sollicitations musclées, des matchs qui s’enchainent et un statut souvent beaucoup plus mis en valeur que dans les autres championnats. Progressivement, tout semble donc se mettre en place pour le transfert de Lucas Perri, même s’il reste à attendre la fin de la saison pour savoir si cet intérêt se transformera en offre concrète de la part de Newcastle.