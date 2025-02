Lucas Perri, le départ surprise à l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a trouvé son gardien après Anthony Lopes et les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Du moins jusqu'à cet été car un départ de Lucas Perri est pour la première fois évoqué.

Il est l’une des rares totales satisfactions de la saison lyonnaise pour le moment. Lucas Perri tient parfaitement son rang de numéro 1 et évite souvent le pire à ses troupes, à l’image du dernier match d’Europa League face à Ludogorets. Sa régularité, sa progression et ses arrêts décisifs font de lui un joueur qui commence à être surveillé en Europe. Arrivé pour seulement 3,5 millions d’euros en provenance de Botafogo bien sûr, le gardien brésilien s’est engagé avec l’OL jusqu’en juin 2028. Mais va-t-il rester à Lyon tout ce temps ? Rien n’est moins sûr car le journaliste brésilien à plus d’un million d’abonnés Canal Do Nicola annonce que Newcastle ambitionne de recruter Lucas Perri l’été prochain. Pour cela, le club anglais envisage de mettre de 20 à 30 millions d’euros sur la table.

Un destin qui à la Bruno Guimaraes

Ex-Botafogo, Lucas Perri vira alvo do Newcastle e pode ser negociado pelo Lyon em junho por até € 30 milhões https://t.co/APxoRqxokI — FogãoNET ★彡 (@fogaonet) February 6, 2025

La plus-value serait bien évidemment énorme pour l’OL, ou du moins pour Eagle Football car il est parfois difficile de savoir où va l’argent dans cette structure. Sur le communiqué expliquant son arrivée, Botafogo doit toucher 50 % de la plus-value en cas de revente de Perri par l’OL, ce qui devrait donc être le cas sur le plan administratif. Néanmoins, pour le moment, le successeur d’Anthony Lopes n’a montré aucune envie de changer d’air, mais il n’avait pas non plus d’offres pour le faire. A voir ce qui pourra se décider cet été, alors que le club rhodanien pourrait avoir du mal à refuser une grosse offre pour réaliser une vente copieuse, surtout que Newcastle s’est déjà servi à Lyon il y a quelques années pour y récupérer Bruno Guimaraes, qui donne totalement satisfaction dans le Nord de l’Angleterre.