OL : Ndombele vendu 65 ME, Tottenham y croit

Par Eric Bethsy

De retour en prêt à l’Olympique Lyonnais cet hiver, Tanguy Ndombele ne devrait pas rester au-delà de la saison en cours. L’option d’achat fixée à 65 millions d’euros représente un obstacle insurmontable pour le club rhodanien. Mais les Spurs gardent l’espoir d’un gros transfert cet été.

A l’annonce du deal avec Tottenham en janvier dernier, il n’était pas difficile d’imaginer l’avenir à court terme de Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain, en difficulté chez les Spurs, est revenu se relancer en prêt à l’Olympique Lyonnais. Mais l’option d’achat fixée à 65 millions d’euros devrait écarter toute idée de transfert définitif. Et ce même si Jean-Michel Aulas tentait de maintenir un faux suspense.

🎙 Bosz : “Ndombele ? L'un de ses meilleurs matches depuis qu'il est chez nous" pic.twitter.com/lZEnAJf8Xr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 8, 2022

« Il faut laisser passer quelques matchs, ce n’est que le début, confiait le président des Gones en février dernier. Mais si on gagne la Ligue Europa, tout sera possible. Je suis très content qu’il soit revenu. » A priori, un sacre européen ne changerait pas la donne. D’après le London Evening News, Tottenham et Tanguy Ndombele ne s’attendent pas à ce que l’Olympique Lyonnais puisse lever cette option d’achat très élevée. Pourtant, les deux parties savent également qu’une nouvelle séparation sera préférable. La source anglaise ajoute effectivement que le manager Antonio Conte n’a pas l’intention de réintégrer le Français dans son effectif.

Conte ne veut plus de Ndombele

L’ancien joueur d’Amiens n’entre pas dans les plans de l’Italien qui devrait lui fermer les portes à son retour cet été. C’est pourquoi Tottenham, qui suit probablement les performances de Tanguy Ndombele, espère que son milieu de terrain réalisera une excellente fin de saison. Ainsi, d’autres clubs plus puissants financièrement tenteront peut-être de négocier le transfert de l’international tricolore. Il est vrai que sa prestation contre West Ham (1-1) jeudi peut attirer du beau monde. Mais de là à imaginer une opération à 65 millions d’euros…